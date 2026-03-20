Cuộc đua sàn tài sản mã hóa: Lộ diện 5 "đại gia" đi tiếp vòng trong

Bộ Tài chính mới đây đã có công văn gửi Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến đối với các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đến nay, Bộ Tài chính đã tiếp nhận 7 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. Bộ Tài chính đã xem xét, đánh giá có 5 hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Các doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Sàn Giao dịch tài sản mã hóa VIX; Công ty cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam; Công ty cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng; Công ty cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Techcom; Công ty cổ phần Tài sản số Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước xem xét, tham gia ý kiến đối với 5 hồ sơ nêu trên.

Cũng theo quy định, Bộ Tài chính sẽ phối hợp Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước tiến hành xem xét hồ sơ và kiểm tra việc đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất trước khi chấp thuận cấp phép đối với các tổ chức đăng ký đáp ứng điều kiện theo quy định.

Hồ sơ 5 công ty hợp lệ xin cấp phép sàn tài sản mã hóa

Bộ Tài chính công bố chi tiết vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật và cổ đông góp vốn các công ty này.

Thứ nhất là Công ty cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Quế.

Cổ đông sáng lập gồm Công ty cổ phần FTG Việt Nam; Công ty cổ phần Chứng khoán VIX và Công ty cổ phần Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C.

Thứ hai là Công ty cổ phần Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) có vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Nguyễn Duy Phong. Khi thành lập công ty có vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng. Trong đó ông Dương Văn Quyết góp 40%, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc 30%, ông Vũ Đại Phát 30%.

Thứ ba là Công ty cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) có vốn điều lệ 25 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Trung. Cổ đông sáng lập gồm: Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank sở hữu 11% vốn điều lệ; Công ty cổ phần LynkID sở hữu 50% vốn điều lệ và Công ty TNHH Đầu tư Future Land sở hữu 39% vốn điều lệ. Đến tháng 2 vừa rồi, CAEX cho biết đang hoàn tất thủ tục để tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng.

Thứ tư là Công ty cổ phần Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX) có vốn điều lệ 101 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Minh và Tổng giám đốc Đoàn Mai Hạnh.

Cổ đông sáng lập gồm Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) sở hữu 9,9% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Quản lý quỹ Kỹ thương (TechcomCapital) sở hữu 1,1% vốn điều lệ và ông Nguyễn Xuân Minh sở hữu 89% vốn điều lệ.

Tháng vừa qua, TCEX đăng ký giảm số lượng ngành nghề kinh doanh từ 31 ngành nghề xuống còn 8. Một số ngành nghề bị loại bỏ như dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản, đại lý lữ hành, dịch vụ bảo đảm an toàn khác, hoạt động hỗ trợ giáo dục, hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng...

Thứ năm là Công ty cổ phần Tài sản số Việt Nam có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Ngô Thị Thanh Huyền.

Cổ đông sáng lập gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) sở hữu 64% vốn điều lệ; Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ thông tin Đổi Mới sở hữu 35% vốn điều lệ và Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí sở hữu 1% vốn điều lệ.

2 doanh nghiệp nào bị loại?

Cũng theo Bộ Tài chính, các hồ sơ của Công ty cổ phần Dịch vụ tài sản mã hóa Dolphinex (DOLPHINEX) và Công ty cổ phần Công nghệ số SSI (SSID) không đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

DOLPHINEX có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Tài chính TP Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 12/7/2024, với số vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đức Hải kiêm Tổng giám đốc. Trong đó, Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB sở hữu 95% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Chứng khoán MB sở hữu 4,9% vốn điều lệ; ông Nguyễn Đức Hải sở hữu 0,1% vốn điều lệ.

Về tài liệu hồ sơ, Bộ Tài chính nêu rõ: Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông soạn thảo và thông qua vào ngày 20/10/2025 và khoản 2 Điều 69 của Điều lệ công ty quy định điều lệ công ty có hiệu lực từ ngày cấp giấy đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, giấy đăng ký doanh nghiệp của công ty được cấp lần đầu ngày 12/7/2024 và cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 23/10/2025.

Như vậy, công ty chưa xác lập rõ ngày có hiệu lực của điều lệ để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của các cổ đông công ty. Ngoài ra, điều lệ công ty ngày 20/10/2025 của công ty chưa có đầy đủ thông tin về cổ đông sáng lập theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

Cùng với đó, tài liệu liên quan đến nhân sự (văn bằng của một số nhân sự của bộ phận công nghệ) chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Công nghệ số SSI (SSID) có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội (cũ) cấp đăng ký lần đầu ngày 25/3/2022, với số vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Hưng. Cổ đông sáng lập gồm Quỹ Đầu tư thành viên SSI sở hữu 90% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Kompa Group sở hữu 5% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Filum sở hữu 5% vốn điều lệ.

Về hồ sơ của SSID, Bộ Tài chính đánh giá, giấy đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa ngày 19/1/2026 chưa có đủ nội dung thông tin về 6 thành viên Hội đồng quản trị theo Mẫu số 02.

Cùng với đó, tài liệu về điều lệ công ty, về nhân sự chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị quyết số 05/2025.