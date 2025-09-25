Ngày 24/9, nhân chuyến công tác tại UAE, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình gặp Tổng giám đốc Binance - nền tảng giao dịch tài sản số hàng đầu thế giới.

Phó Thủ tướng đề nghị Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng và hợp tác với trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam để triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa. Lãnh đạo Chính phủ cũng mời Tổng giám đốc Binance Richard Teng làm cố vấn cấp cao cho quá trình xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Ông Richard Teng nhất trí sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác chặt chẽ để phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đồng thời nhất trí sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát triển Trung tâm tài chính quốc tế từ kinh nghiệm của Abu Dhabi.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và đại diện các doanh nghiệp trong chuyến công tác và làm việc tại UAE (Ảnh: Chinhphu.vn).

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Phó Thủ tướng chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác MOU hợp tác phát triển công nghệ blockchain và tài sản số giữa Binance và UBND TP Đà Nẵng.

Việt Nam đang trong quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và TPHCM. Trong đó, trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng sẽ triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) với một số mô hình tài chính mới như tài sản số, tiền số, các giải pháp thanh toán và chuyển tiền kỹ thuật số, đồng thời cho phép thành lập các sàn và nền tảng giao dịch mới.

Ngoài Binance, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cũng gặp lãnh đạo Bybit - doanh nghiệp có hơn 2,5 triệu người dùng tại Việt Nam, đồng thời là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại UAE.

Tổng giám đốc Bybit hoan nghênh định hướng của Việt Nam về thí điểm tài sản số và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Bybit khẳng định sẵn sàng hỗ trợ xây dựng khung pháp lý, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam.

Gặp Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, đại diện Emaar Properties - tập đoàn bất động sản hàng đầu có hiện diện tại 15 quốc gia - cho biết họ muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam khuyến khích Emaar tham gia đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua trung tâm tài chính quốc tế.