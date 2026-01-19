Logo Sacombank xuất hiện tại tòa nhà "đại bản doanh" của Thaigroup

Mới đây, tại “đại bản doanh” của Thaigroup, ThaiSquare The Merit tọa lạc tại phố Nguyễn Thị Minh Khai (phường Sài Gòn, TPHCM), logo Sacombank của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) chính thức xuất hiện, thay thế cho LPBank.

Được biết, tòa nhà ThaiSquare The Merit vừa được đưa vào hoạt động thời gian gần đây, là nơi tập trung các đơn vị của Thaigroup, bao gồm Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã chứng khoán: LPB). Tòa nhà có quy mô 19 tầng nổi, diện tích văn phòng 12.000m2.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, phía Sacombank xác nhận có nhiều đơn vị đã chuyển hoạt động về vị trí này.

Ở phía LPBank, đại diện cũng cho biết song song với việc đổi trụ sở chính từ Hà Nội về Ninh Bình thì văn phòng tại phía Nam cũng đã chuyển khỏi tòa nhà trên về địa chỉ khác trên phố Điện Biên Phủ từ ngày 10/1.

ThaiSquare The Merit - "đại bản doanh” của Thaigroup - tọa lạc tại TPHCM xuất hiện logo Sacombank. (Ảnh: IT).

Động thái trên diễn ra sau khi Sacombank bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy vào vai trò quyền Tổng giám đốc ngày 23/12/2025. Bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó tổng giám đốc LPBank, cũng sang làm chức danh tương đương ở Sacombank.

Cùng ngày này, LPBank công bố đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Đức Thụy, đồng thời bổ nhiệm Phó chủ tịch thường trực Hồ Nam Tiến giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/12.