Sacombank đại hạ giá loạt nợ nghìn tỷ, khởi điểm chỉ bằng 18%

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) vừa tiếp tục rao bán khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Hoàn Mỹ.

Tổng nghĩa vụ khoản nợ lên tới gần 474 tỷ đồng (tính đến ngày 31/12/2019). Ngân hàng đưa ra giá khởi điểm hơn 108 tỷ đồng, chỉ tương đương khoảng 23% tổng nghĩa vụ khoản nợ.

Trước đó, Sacombank từng chào bán khoản nợ với mức giá khởi điểm tương tự nhưng chưa tìm được đối tác mua lại. Tài sản bảo đảm cho khoản nợ là bất động sản tại số 21-23 Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán, TPHCM.

Sacombank đại hạ giá khoản nợ khó đòi, có khoản từ 1.800 tỷ đồng chỉ rao bán 317 tỷ đồng (Ảnh: STB).

Sacombank cũng rao bán đấu giá toàn bộ khoản nợ đã quá hạn của Công ty cổ phần Kinh doanh Thuỷ hải sản Sài Gòn (mã chứng khoán: APT) được hình thành từ năm 2009. Khoản nợ bao gồm hai hợp đồng tín dụng và các phụ kiện hợp đồng tín dụng.

Tổng nghĩa vụ nợ tính đến ngày 8/1/2024 là gần 1.768 tỷ đồng, trong đó nợ vốn là gần 530 tỷ đồng, lãi trong hạn là hơn 823 tỷ đồng và nợ quá hạn là trên 415 tỷ đồng.

Sau nhiều lần rao bán không thành công, ngân hàng tiếp tục hạ giá và bán với mức giá khởi điểm 317 tỷ đồng, tương đương 18% tổng giá trị khoản nợ tại ngân hàng và khoảng 60% dư nợ gốc.

Ngoài ra, Sacombank cũng thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty cổ phần Địa ốc Vạn Phát phát sinh theo hợp đồng tín dụng năm 2012 cùng phụ kiện hợp đồng tín dụng, có tài sản đảm bảo là 40 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Đô Thành.

Tính đến thời điểm 27/4/2021, tổng giá trị khoản nợ là hơn 596 tỷ đồng, trong đó nợ gốc hơn 188 tỷ đồng, lãi trong hạn là gần 408 tỷ đồng. Trong khi đó, giá khởi điểm của khoản nợ là 189 tỷ đồng, tương đương 32% tổng giá trị khoản nợ.

Nhiều khoản nợ kéo dài, chậm được xử lý tại Sacombank còn liên quan đến Công ty cổ phần Ngọc Sương…