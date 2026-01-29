Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng sẽ đàm phán thuế đối ứng Việt - Mỹ lần 6

Chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương ngày 29/1, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã cập nhật thông tin về việc đàm phán thuế đối ứng Việt Nam và Mỹ.

Thứ trưởng cho biết hiện đã trải qua 5 phiên đàm phán thuế đối ứng với Mỹ và sẽ tiếp tục đàm phán phiên thứ 6 vào tuần sau. Tinh thần đàm phán là cố gắng có những chuyển biến tích cực để cùng với phía bạn thống nhất các nội dung.

Ông Tân cho biết, trong tuần này, đoàn đàm phán thuế đối ứng của Việt Nam do quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng làm trưởng đoàn, cùng các thành viên sẽ sang Mỹ để chuẩn bị cho phiên đàm phán lần này.

Để chuẩn bị cho vòng đàm phán tới, Bộ Công Thương, đoàn đàm phán phối hợp với các bộ ngành lên các phương án, báo cáo các cấp có thẩm quyền và chuyển các ý kiến của Việt Nam cho phía Mỹ.

"Việc thâm hụt thương mại là có, nhưng không phải do ta cạnh tranh trực tiếp với bạn mà do đặc thù trong phân công, sản xuất chuỗi cung ứng. Hàng hóa của bạn là những sản phẩm chất lượng cao, trong khi hàng hóa của ta có tính chất khác", ông Tân thừa nhận.

Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ đánh giá cao những thiện chí, nỗ lực từ phía Việt Nam trong suốt quá trình đàm phán (Ảnh: Moit).

Thứ trưởng kỳ vọng trong phiên tới đây sẽ đạt được đồng thuận cao. Phía bạn yêu cầu với những nội dung rất cao. Đó là khó khăn cho Việt Nam trong đàm phán nhưng đoàn đàm phán sẽ cố gắng kiên trì, trao đổi đàm phán. Đồng thời sẽ chủ động mời Mỹ đầu tư, sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của Mỹ đưa vào Việt Nam, nhằm giảm dần mức thâm hụt.

Về lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam năm nay, ông cho rằng doanh nghiệp cần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và đa dạng hóa thị trường. Đặc biệt, cần đa dạng hóa thị trường thông qua việc khai thác tốt các hiệp định thương mại tự do (FTA) để hiệu quả cao hơn.

Trước đó, vòng đàm phán trực tiếp lần thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Mỹ được tổ chức từ ngày 12/11/2025 tại Washington D.C, Mỹ. Trong 3 ngày đàm phán, đoàn đàm phán Việt Nam và Mỹ đã đạt được tiến bộ lớn trong nhiều vấn đề như dịch vụ, thương mại số, nông nghiệp, hàng rào kỹ thuật liên quan thương mại (TBT), tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS)... và thu hẹp khoảng cách trong các vấn đề còn lại.

Trong cuộc họp tổng kết phiên đàm phán, Đại diện Cơ quan thương mại Mỹ (USTR) và Đại diện Đoàn đàm phán Việt Nam đều cho rằng, phiên đàm phán có kết quả rất tích cực, tạo cơ sở thuận lợi cho việc sớm hoàn tất Hiệp định Thương mại đối ứng Việt Nam - Mỹ.

Bộ Công Thương cho biết Mỹ đánh giá rất cao thiện chí, nỗ lực và cách tiếp cận sáng tạo của đoàn đàm phán Việt Nam, đặc biệt là kết quả phiên đàm phán trực tiếp khi đó giữa Bộ trưởng Công Thương và Trưởng Đại diện thương mại Mỹ tổ chức ngay trước phiên đàm phán kỹ thuật chính thức.

Trên cơ sở các yêu cầu của Việt Nam, Mỹ đã có những phản hồi tích cực ban đầu và cho biết, có thể xem xét xử lý trên cơ sở kết quả đàm phán tổng thể.