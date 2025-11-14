Việt Nam và Mỹ tiếp tục đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết từ 12-14/11, tại Washington, D.C (Mỹ), vòng đàm phán cấp kỹ thuật Hiệp định Thương mại đối ứng cân bằng và công bằng giữa Việt Nam và Mỹ tiếp tục được triển khai theo kế hoạch, nỗ lực hướng tới những kết quả tích cực.

Sau phiên đàm phán cấp bộ trưởng giữa 2 phía, sáng 12/11, Thứ trưởng Công Thương, Phó trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có buổi làm việc với Phó Đại diện Thương mại Mỹ Rick Switzer tại trụ sở Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) khởi động các phiên đàm phán kỹ thuật.

Bộ Công Thương cho biết buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và mang tính xây dựng, tập trung trao đổi về quan hệ kinh tế - thương mại song phương, cũng như triển khai kết quả đạt được tại phiên đàm phán cấp bộ trưởng mới đây.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã trao đổi một số vấn đề xung quanh kết quả phiên đàm phán cấp bộ trưởng, thống nhất một số nội dung để các nhóm đàm phán cấp kỹ thuật hai bên tập trung tiếp tục giải quyết bảo đảm đạt kết quả cao nhất.

Bộ Công Thương đánh giá đây được xem là bước đi tiếp theo quan trọng, đề ra định hướng cho các nhóm kỹ thuật tại vòng đàm phán lần này, thể hiện cam kết của hai bên trong việc thúc đẩy hợp tác thương mại ổn định, cân bằng, công bằng và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Sinh Nhật Tân, làm việc với phía Mỹ trong phiên đàm phán kỹ thuật (Ảnh: Moit).

Phó Đại diện Thương mại Mỹ Rick Switzer ghi nhận những bước tiến tích cực trong chính sách thương mại, cải cách thể chế và cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam cũng như kết quả các vòng đàm phán vừa qua, đồng thời khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đàm phán.

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi giữa các nhóm kỹ thuật nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, phù hợp với chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao cũng như bộ trưởng hai nước, hướng tới sớm hoàn tất khuôn khổ hợp tác thương mại song phương mới, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Ngay sau cuộc làm việc trên, đoàn đàm phán hai nước đã nhanh chóng bước vào triển khai các công việc ở từng nhóm để đàm phán các nội dung theo kế hoạch đã định trước.