PVN quyết tâm thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Petrovietnam).

Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đại diện các Ban của Đảng ở Trung ương.

Ông Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp đã thay mặt Ban Thường vụ, trình bày báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Ông Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - trình bày báo cáo tại hội nghị (Ảnh: Petrovietnam).

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2020 - 2023, những biến động như dịch Covid-19 và xung đột giữa Nga - Ukraine đã gây nên cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, dẫn đến giá năng lượng trồi sụt bất thường, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực... Lạm phát tăng cao, xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa... cũng khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu chững lại.

Trong nước, áp lực lạm phát tăng cao. Giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành dầu khí. Không những thế, Petrovietnam còn phải đối diện với những khó khăn khắc nghiệt như tình hình biển Đông diễn biến phức tạp, xu hướng chuyển dịch năng lượng diễn ra nhanh, mạnh đã ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển mỏ khí, huy động khí.

Các mỏ dầu khí lớn ở khu vực truyền thống đã qua thời kỳ khai thác ổn định đang trên đà suy giảm sản lượng tự nhiên, còn các lô hay mỏ nhận lại từ nhà thầu nước ngoài chưa có cơ chế vận hành. Việc đầu tư cho tìm kiếm thăm dò, gia tăng trữ lượng ở trong nước gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn và trình tự, thủ tục đầu tư, cùng với việc tìm kiếm, triển khai các dự án tốt ở nước ngoài ngày càng khó khăn, vấp phải cạnh tranh khốc liệt.

Ngoài ra, thị trường kinh doanh các sản phẩm chiến lược (khí, LPG, xăng dầu, điện, đạm,...), các dịch vụ chủ lực (cung cấp giàn khoan, vận tải lỏng,...) diễn biến xấu, không ổn định.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn, phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Petrovietnam).

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy tập đoàn đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị, điều hành hiệu quả, linh hoạt, trong đó có quản trị biến động, phát huy hiệu quả hệ sinh thái chuỗi giá trị toàn ngành xuyên suốt những năm khó khăn khắc nghiệt do dịch bệnh Covid-19 và giá dầu diễn biến bất thường.

Qua đó, Petrovietnam đã dự báo chính xác, phản ứng kịp thời, linh hoạt, tận dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực trong chuỗi giá trị để giảm thiểu thiệt hại từ các tác động tiêu cực, tận dụng tốt cơ hội thị trường, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, thông suốt, đạt hiệu quả cao.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, giá dầu giảm mạnh, có thời điểm xuống mức âm, nhiều tập đoàn, công ty dầu khí quốc tế thua lỗ, phải cắt giảm nhân sự, thậm chí phá sản, Petrovietnam vẫn giữ vững được nhịp độ sản xuất kinh doanh, có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế.

Thành quả ghi nhận là năm 2020, tập đoàn đạt mục tiêu kép trong "khủng hoảng kép", năm 2021 phục hồi tăng trưởng còn trong năm 2022, tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu của toàn tập đoàn đều tăng trưởng cao so với trước đại dịch (2019).

Ông Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV, nêu về nhiệm vụ xây dựng Đảng trong tập đoàn (Ảnh: Petrovietnam).

Tập đoàn đã thực hiện tốt vai trò trụ cột của nền kinh tế đất nước khi đóng góp vượt hàng trăm nghìn tỷ đồng với tỷ trọng trung bình trên 8% tổng thu Ngân sách Nhà nước. Các sản phẩm chủ lực của tập đoàn là dầu thô, xăng dầu, khí thiên nhiên, khí hóa lỏng, điện, đạm… chiếm tỷ trọng lớn, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bình ổn thị trường, gia tăng kim ngạch xuất khẩu.

Báo cáo cũng cho hay tập đoàn đã chủ động bám sát cơ quan có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, chính sách, thúc đẩy hoàn thiện thể chế, tập trung quản trị tốt danh mục đầu tư trong 5 lĩnh vực, đồng thời duy trì cơ cấu tài chính lành mạnh, ổn định thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch tài chính đề ra.

Công tác chuyển đổi số cũng đạt được những kết quả bước đầu, hình thành nền tảng đồng bộ của Petrovietnam. Không những thế, Petrovietnam còn tái tạo văn hóa Petrovietnam, phục hồi thương hiệu Petrovietnam là tập đoàn kinh tế, năng lượng chủ lực của đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển.

Ông Bùi Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Thành viên HĐTV, yêu cầu tăng cường vai trò của người đứng đầu trong các đơn vị (Ảnh: Petrovietnam).

"Nửa nhiệm kỳ qua, trong muôn vàn khó khăn, nhưng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, lấy lại được niềm tin của người lao động, của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội", báo cáo khẳng định.

Đánh giá về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, nhấn mạnh toàn tập đoàn đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành vượt mức 10/12 chỉ tiêu.

Cụ thể, tổng doanh thu toàn tập đoàn giai đoạn 2020-2022 đạt 2,117 triệu tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch, đạt mức tăng trưởng 10-50%/năm, vượt mức chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra (tăng 3-5%/năm).

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tập đoàn giai đoạn 2020-2022 đạt 147.600 tỷ đồng, vượt 210% kế hoạch, đạt mức tăng trưởng 47% - 210%/năm, vượt rất xa mức chỉ tiêu đề ra (tăng 2-4%/năm).

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân đạt 12,9%/năm vượt mức chỉ tiêu đề ra (8%/năm). Nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn giai đoạn 2020-2022 đạt 366.100 tỷ đồng, vượt 75% kế hoạch, đạt mức tăng trưởng 36-52%/năm (chỉ tiêu đề ra là tăng 2-4%/năm).

Tại thời điểm 31/12/2022, hệ số khả năng thanh toán nhanh là 2,97 lần, hệ số khả năng thanh toán tổng quát là 3,66 lần cho thấy công ty mẹ có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Thu nhập bình quân hằng năm tăng 8,27%, vượt chỉ tiêu đề ra là 3-5%.

Ông Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Petrovietnam).

Trong 3 năm qua, Đảng bộ tập đoàn đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tổ chức đảng các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt tỷ lệ trung bình hằng năm là 89,33%, Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt tỷ lệ trung bình hằng năm là 95,2%.

Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tập đoàn và các ban xây dựng Đảng đã tiến hành 50 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 29 tổ chức Đảng và 14 Đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị và giám sát một tổ chức chính trị-xã hội, đạt tỷ lệ 90,6% số tổ chức đảng trực thuộc, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng khẳng định đây chính là cơ sở để tập đoàn tiếp tục phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Ông Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam, phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: Petrovietnam).

Xác định nửa cuối nhiệm kỳ, tập đoàn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, biến động khó lường, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng đề nghị các đơn vị tập trung nhận diện các tồn tại để có giải pháp xử lý kịp thời hiệu quả. Việc triển khai đề án tái cơ cấu tập đoàn lấy mục tiêu bao trùm là xây dựng, phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trở thành tập đoàn công nghiệp, năng lượng quốc gia gắn với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Ông Bùi Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Thành viên HĐTV tập đoàn, chia sẻ trong thời gian tới cấp ủy cần phát huy vai trò của người đứng đầu thì quan hệ công tác giữa cấp ủy với hội đồng thành viên và ban tổng giám đốc mới có thể phát triển và đóng góp tích cực cho sự thành công của tổ chức.

Để có điều kiện, cơ sở để triển khai công tác thăm dò khai thác dầu khí, gia tăng trữ lượng hiệu quả, bên cạnh các giải pháp về mặt kỹ thuật, công nghệ, ông Lê Ngọc Sơn, Ủy viên Ban chấp hành, Phó tổng giám đốc tập đoàn, cho biết trong thời gian tới đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để hoàn thiện các văn bản quy định dưới luật để đảm bảo Luật Dầu khí 2022 được thực hiện một cách đầy đủ từ 1/7, góp phần thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực thăm dò khai thác.

Người lao động dầu khí thực hiện nghi thức chào cờ trên giàn PPD-40.000 (Ảnh: Petrovietnam).

Về công tác xây dựng Đảng trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, ông Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV, khẳng định nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Tập đoàn đã đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, nỗ lực cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong nghị quyết.

Các đơn vị đã cơ bản khắc phục, xử lý các tồn tại từ các nhiệm kỳ trước một cách hiệu quả, mở ra thời kỳ phát triển mới trong tập đoàn. Qua những kết quả đạt được trong những năm qua, ông Phạm Xuân Cảnh cho rằng mô hình Đảng bộ toàn Tập đoàn tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã thành công, trở thành điển hình cho việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở củng cố vững chắc niềm tin cho tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động dầu khí phát huy truyền thống, xây dựng và phát triển tập đoàn bền vững trong giai đoạn tới.

Kết luận hội nghị, ông Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam, đề nghị toàn Đảng bộ tập trung tiếp tục triển khai đầy đủ, toàn diện các nội dung, giải pháp mà nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đã đề ra.

Việc triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm, phát huy những thành tích, kết quả và bài học kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, vượt qua mọi khó khăn, thách thức sẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất của Đảng bộ và tập đoàn, để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội các cấp đã đề ra.