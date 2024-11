Prudential: "Bồi dưỡng năng lực là trọng tâm chiến lược phát triển nhân sự bền vững"

Giải thưởng HR Excellence Award 2024 Singapore là mốc son đánh dấu hành trình của Prudential Việt Nam trong lĩnh vực nhân sự trong năm 2024.

Trước đó, công ty được tôn vinh là "Nơi làm việc xuất sắc 2024" từ tổ chức Great Place to Work, nhận danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc và bền vững tại Châu Á" từ The Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES), đồng thời là công ty trong "Top 100 doanh nghiệp bền vững tại Chương trình CSI 2023" do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

HR Excellence Award 2024 Singapore là minh chứng cho chiến lược kinh doanh lấy con người làm trọng tâm của công ty này, được hiện thực hóa thông qua chiến lược phát triển và đào tạo toàn diện. Từ đó, công ty hướng đến xây dựng một tổ chức linh hoạt, thúc đẩy văn hóa học tập không ngừng, nâng cao tinh thần sẵn sàng đổi mới và trang bị kỹ càng cho đội ngũ trước những thay đổi của tương lai.

Chị Bùi Thị Thanh Thúy - Phó Tổng giám đốc Nhân sự Prudential Việt Nam chia sẻ công ty luôn xác định bồi dưỡng năng lực là trọng tâm phát triển đội ngũ nhân sự bền vững, từ đó triển khai một lộ trình phát triển năng lực nhân tài dài hạn và toàn diện. Đó là yếu tố then chốt giúp Prudential đạt được thành công tại giải thưởng, củng cố vị thế doanh nghiệp kiểu mẫu của ngành, là "cái nôi" đào tạo của ngành bảo hiểm.

"Trong hành trình 25 năm phát triển bền vững, chúng tôi không chỉ xây dựng sự nghiệp mà còn tạo dựng một môi trường làm việc hướng đến tương lai với chiến lược phát triển toàn diện và chặt chẽ cho nhân viên Prudential (PruCitizen). Với Prudential, mỗi nhân viên là một viên ngọc quý, và các chương trình đào tạo của chúng tôi chính là cách để mài giũa, giúp họ ngày càng tỏa sáng hơn", chị Thúy cho hay.

Cảm xúc của chị như thế nào khi Prudential Việt Nam đạt giải HR Excellence Award 2024 Singapore, hạng mục Learning & Development?

- Tôi tự hào và hài lòng với chiến thắng tại giải thưởng HR Excellence Award 2024 Singapore. Việc đạt giải HR Excellence Award 2024 Singapore cho hạng mục Learning & Development là một sự ghi nhận ý nghĩa cho cam kết của Prudential trong việc đầu tư vào con người. Đó cũng là phần thưởng cho những nỗ lực bền bỉ của từng người trong bộ máy nhân sự của Prudential, khi chúng tôi không chỉ muốn cải tiến và sáng tạo trong phát triển đội ngũ nhân sự linh hoạt, mà còn muốn góp phần xây dựng thế hệ nhân sự ngành bảo hiểm giỏi chuyên môn, có hiểu biết về thị trường và khách hàng, cũng như biết định hướng mục tiêu sự nghiệp lâu dài.

Giải thưởng này giúp khẳng định cam kết mạnh mẽ vào triết lý "Con người là tài sản quý giá nhất của chúng tôi" tại Prudential. Bằng cách tập trung vào nhân viên và sự phát triển của họ, chúng tôi đang nắm giữ đúng chìa khóa thành công của doanh nghiệp.

Nên hiểu triết lý "Con người là tài sản quý giá nhất của chúng tôi" như thế nào và nó có ý nghĩa gì với Prudential?

- Triết lý "Con người là tài sản quý giá nhất của chúng tôi" của Prudential nhấn mạnh tầm quan trọng của con người trong mọi hoạt động và giá trị của doanh nghiệp. Đây không chỉ là một khẩu hiệu mà còn là nền tảng trong cách Prudential xây dựng văn hóa, triết lý kinh doanh và chiến lược phát triển lâu dài.

Prudential có sự cống hiến của nhân sự ở nhiều thế hệ khác nhau, với những đóng góp giá trị về ý tưởng và phong cách làm việc, làm nên sự chuyên nghiệp và nhiệt huyết cho văn hóa của công ty. Nhờ vào sự đa dạng và hòa hợp trong văn hóa doanh nghiệp, mỗi cá nhân có thể yên tâm phát triển sự nghiệp tại bất cứ vị trí công tác nào ở Prudential. Trong suốt 25 năm qua, sự phát triển của nhân viên luôn đi song hành với mục tiêu của tổ chức, đảm bảo khả năng thích ứng của tổ chức, đồng thời tạo ra một môi trường nơi nhân viên luôn có động lực để phát triển và đổi mới.

Riêng với đào tạo, chúng tôi luôn xem xét lộ trình từ sự thấu hiểu nhu cầu, mong muốn của nhân viên qua những hoạt động tương tác online, offline để thu thập ý kiến và xây dựng con đường bài bản và phù hợp cho từng nhân sự. Mỗi nhu cầu, mỗi mong muốn của nhân viên, chúng tôi đều trân quý và tôn trọng, cũng là động lực để chúng tôi không ngừng nâng cấp các lộ trình đào tạo để phù hợp với từng nhân sự trong suốt sự nghiệp của họ tại Prudential.

Một trong những yếu tố để Prudential xuất sắc giành giải thưởng lần này là nhờ chiến lược phát triển nhân sự độc đáo trong 3 năm, từ 2024 đến 2026, để chuẩn bị cho nhân viên sẵn sàng với những thay đổi của thị trường. Chị có thể chia sẻ các mục tiêu cụ thể trong từng năm khi nhân sự thực hiện lộ trình phát triển này?

- Lộ trình 3 năm của Prudential được xây dựng kỹ lưỡng, xoay quanh các trụ cột chính: văn hóa học tập không ngừng, nâng cao năng lực tổ chức và phát triển sự nghiệp nội bộ. Cụ thể:

Năm 2024, mục tiêu của chúng tôi là nhân sự thích ứng được với các năng lực công việc ở tương lai. Do đó, chúng tôi tập trung trang bị cho nhân viên những năng lực cần thiết để phát triển trong môi trường làm việc có nhiều sự thay đổi, bao gồm việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số, hợp tác từ xa, và đưa ra quyết định một cách linh hoạt.

Năm 2025, mục tiêu là tăng tốc năng lực công việc trong tương lai. Dựa trên nền tảng đã xây dựng trong năm đầu, chúng tôi đẩy nhanh nỗ lực phát triển năng lực của từng cá nhân, tập trung chuyển sang việc phát triển kỹ năng sâu hơn, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, đồng thời khuyến khích tư duy hướng đến sự phát triển (growth mindset). Để đạt được mục tiêu này, điều quan trọng nhất mà lãnh đạo của Prudential đã làm là chủ động trao quyền cho lực lượng lao động để họ tự tin dẫn đầu trong thế giới đầy biến động.

Đến năm 2026, mục tiêu quan trọng nhất là gây dựng một tổ chức linh hoạt để phát triển lực lượng lao động. Ở đó, tính linh hoạt sẽ là cốt lõi của Prudential. Khi đó, nhân sự có thể dễ dàng thích ứng với những biến động, sẵn sàng đón nhận thay đổi và góp phần vào sự phát triển lâu dài của công ty.

Tuy nhiên, điều cốt lõi là chúng tôi luôn ưu tiên tinh thần học tập liên tục, đảm bảo nhân viên có thể nâng cấp trình độ để đạt hiệu suất cá nhân tối đa và ghi dấu thành tựu của riêng mình.

Để cá nhân hóa trải nghiệm học tập và đem lại sự thuận tiện, từ đó thúc đẩy tinh thần học tập không ngừng, chúng tôi tận dụng sức mạnh của công nghệ và số hóa quy trình học tập. Theo đó, công ty xây dựng một trung tâm kỹ thuật số, nền tảng online dành riêng cho việc huấn luyện, khai vấn và chia sẻ cho các nhân viên. Chương trình học tập được "địa phương hóa", tinh chỉnh trải nghiệm học tập theo nhu cầu cụ thể, thực tế của lực lượng lao động. Ngoài ra, chúng tôi cũng duy trì "Chương trình phát triển lãnh đạo" với ba trụ cột là lãnh đạo cá nhân, lãnh đạo con người và an toàn tâm lý.

Chiến lược nhân sự trọng tâm này đã mang lại những kết quả cụ thể như thế nào cho Prudential trong những năm qua?

- Nhờ vào chiến lược đúng đắn, Prudential đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực như chương trình tuyển dụng Quản trị viên tập sự hằng năm tăng 166% so với năm 2023.

Đáng chú ý, tỷ lệ nghỉ việc trước 12 tháng giảm 3,5% so với năm 2023 và chỉ số đo lường mức độ hài lòng và cam kết của nhân viên với công ty (eNPS - Employee Net Promoter Score) đạt 68 điểm, nằm trong top 25% của tập đoàn Prudential, cho thấy PruCitizen cảm thấy tự hào và sẵn sàng giới thiệu nơi làm việc của mình.

Trong bối cảnh tỷ lệ thế hệ gen Z tham gia vào thị trường lao động ngày càng tăng, Prudential đã có những chiến lược gì để thu hút, giữ chân, nuôi dưỡng lực lượng này?

- Prudential nhận định Gen Z là một thế hệ năng động và dũng cảm. Đây là thế hệ được thừa hưởng tinh hoa về công nghệ, văn hóa, kiến thức của những thế hệ trước, giúp các bạn có nhiều tài nguyên để đạt thành công nhanh chóng. Thế hệ này đang dần trở thành lực lượng lao động chính của thị trường lao động. Rút ra những bài học thành công cũng như thất bại ở các thế hệ trước, Gen Z thường đặt yêu cầu cao hơn về công việc cũng như cuộc sống, về sự cân bằng các mối quan hệ cũng như cơ hội thăng tiến sự nghiệp. Họ là lực lượng thúc đẩy mạnh mẽ thị trường lao động thay đổi theo hướng văn minh và cởi mở hơn.

Dù vậy, với lực lượng lao động đông đảo, đa dạng thế hệ, chúng tôi ưu tiên xây dựng môi trường làm việc đa dạng, hòa hợp cho mọi thế hệ, mọi giới tính, sắc tộc... Môi trường doanh nghiệp không thành kiến, an toàn, cởi mở, không phân biệt lãnh đạo và nhân viên, cùng văn hóa gắn kết, cùng hướng tới một mục tiêu chung là đích đến của Prudential.

Trong tương lai, Prudential sẽ làm gì để tiếp tục là một trong những doanh nghiệp đầu ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực nhân sự bảo hiểm?

- Chúng tôi nhận định thị trường lao động bảo hiểm sẽ ngày càng cạnh tranh, nhất là trong kỷ nguyên số hóa. Do đó, Prudential cam kết tiếp tục đổi mới trong đào tạo và phát triển, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong nhân sự.

Chúng tôi sẽ ứng dụng ngày càng nhiều công nghệ trong tuyển dụng, xây dựng nền tảng quản lý nhân sự số hóa, phát triển thêm các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng trực tuyến (như e-learning và LMS) và tối ưu hóa phúc lợi và trải nghiệm nhân viên qua số hóa. Ở đó, việc phát triển các ứng dụng di động để giúp nhân viên tra cứu, quản lý và đăng ký các phúc lợi hay triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất qua nền tảng số, giúp nhân viên có thể theo dõi sức khỏe và tham gia vào các chương trình hỗ trợ từ xa là những hoạt động trọng tâm.

Ngoài ra, Prudential đẩy mạnh tự động hóa quy trình đánh giá hiệu suất, xây dựng văn hóa làm việc linh hoạt và kết nối qua công nghệ. Chúng tôi cũng dành nguồn lực lớn để đầu tư vào các khóa học về kỹ năng số như phân tích dữ liệu, an ninh mạng, kỹ năng làm việc từ xa, giúp nhân viên sẵn sàng với xu hướng số hóa và nâng cao năng lực. Công ty cam kết tổ chức các chương trình khuyến khích nhân viên đóng góp ý tưởng sáng tạo và cải tiến quy trình qua công nghệ, giúp duy trì năng lực cạnh tranh cho từng cá nhân trong thời đại mới.

Với văn hóa học tập đột phá và tinh thần Connect - Grow - Succeed, Prudential cam kết đồng hành cùng đội ngũ chinh phục những đỉnh cao sự nghiệp mới. Dù đang hoạt động tại bất kể ngành nghề hay bối cảnh nào, khi đến với Prudential, nhân sự luôn có được những cơ hội luôn rộng mở. Khám phá các vị trí tuyển dụng hấp dẫn của Prudential tại đây.

