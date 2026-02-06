PNJ tiết lộ chiến lược duy trì tăng trưởng dài hạn 

Tại sự kiện Vietnam Access Days ngày 3/2, đại diện Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) trực tiếp chia sẻ với hàng trăm nhà đầu tư trong và ngoài nước về những mảnh ghép để duy trì tăng trưởng lợi nhuận cao trong giai đoạn thị trường kim hoàn biến động mạnh.

Tại hội nghị, bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó chủ tịch HĐQT - đề cập đến chiến lược thương hiệu và sản phẩm của PNJ đang dần vượt khỏi định nghĩa một công ty trang sức truyền thống, để trở thành nhà bán lẻ Lifestyle.

Điều này được theo đuổi trong khoảng 5 năm gần đây và dần chứng minh hiệu quả bằng danh mục thương hiệu đa dạng: thương hiệu chính PNJ đóng góp phần lớn doanh số, còn Style by PNJ tập trung vào khách hàng trẻ, Mancode by PNJ ra mắt hai năm trước dành riêng cho nam giới, hay CAO Fine Jewellery hướng đến phục vụ phân khúc cao cấp và giới thượng lưu.

Bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó chủ tịch HĐQT - trả lời câu hỏi nhà đầu tư tại Vietnam Access Days 2026 (Ảnh: BTC).

Theo số liệu, khoảng 70% người Việt có xu hướng tra cứu thông tin trên Internet trước khi quyết định mua hàng. Riêng ở PNJ, bà cho biết khoảng 50% giao dịch hiện nay có liên quan đến hành vi trực tuyến. Do đó, PNJ những năm qua đầu tư nguồn lực lớn vào công nghệ và xem đây là một mảnh ghép chiến lược, nhằm thấu hiểu tâm lý và hành vi mua sắm của khách hàng.

“Chúng tôi ứng dụng và liên tục nâng cấp công nghệ để hiểu những vị khách tiềm năng muốn gì và mình nên làm gì đáp ứng tối đa nhu cầu đó”, đại diện PNJ chia sẻ.

Thực tế, công nghệ hiện diện ở mọi khía cạnh kinh doanh của doanh nghiệp đầu ngành kim hoàn. Các chỉ số như giá trị đơn hàng trung bình và tần suất quay lại mua hàng được theo dõi, quản lý chặt chẽ nhờ hệ thống thông tin.

Từ việc quan sát hai chỉ số này vận động đúng dự báo, ban lãnh đạo PNJ cho biết họ có niềm tin vào sự hồi phục sức mua của người tiêu dùng, đặc biệt ở những mặt hàng giá trị cao.

Ở khía cạnh khác, PNJ đặt mục tiêu mở rộng hệ thống lên 500 cửa hàng trước năm 2030. Công ty cho hay sẽ tăng hiện diện tại các thành phố cấp 2 và cấp 3 (tier 2 và 3), đặc biệt ưu tiên khu vực miền Bắc do đang có hiệu suất hoạt động ổn định.

Ban lãnh đạo PNJ đã lên kế hoạch đóng những cửa hàng kém hiệu quả trong trung tâm thương mại để chuyển sang mô hình hiệu quả hơn.

Đại diện PNJ cũng nhắc đến câu chuyện quản trị chuỗi cung ứng và tồn kho như một mảnh ghép quan trọng làm nên thành công năm 2025, đồng thời xem đây là nền tảng xây dựng sự ổn định cho những năm tới.

Câu chuyện tăng trưởng của PNJ thời gian qua được trợ lực mạnh mẽ của từ chuỗi hoạt động “cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng”. Giai đoạn 2024-2025 ghi nhận sự trẻ hóa nhận diện thương hiệu một cách rõ nét. Công nghệ chế tác trang sức và hàm lượng sáng tạo cũng được doanh nghiệp này gia tăng đáng kể.

PNJ tiết lộ chiến lược duy trì tăng trưởng dài hạn

Theo lãnh đạo PNJ, mỗi sản phẩm hiện nay được gắn với một câu chuyện, thông điệp nhằm tạo sự gần gũi và định hình chất riêng cho từng đối tượng khách hàng. Công ty cũng tinh chỉnh không gian mua sắm để cửa hàng không chỉ là điểm bán trang sức, mà còn tạo ra trải nghiệm dịch vụ trọn vẹn.

Giá trị thương hiệu của PNJ liên tiếp tăng trong hơn 10 năm qua (Ảnh: BTC).

Nhờ sự tương thích của những mảnh ghép này, PNJ báo lãi năm 2025 hơn 2.830 tỷ đồng, mức kỷ lục trong lịch sử 37 năm hoạt động. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện lên 22%, cao hơn đáng kể so với mức gần 18% của cùng kỳ. Mạng lưới 431 cửa hàng phủ khắp 31 trên 34 tỉnh, thành phố. Giá trị thương hiệu được Brand Finance đánh giá tăng dần qua từng năm, lên mức 523 triệu USD.

Đại diện PNJ cho biết kết quả kinh doanh tháng đầu năm 2026 ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng rất tích cực. Doanh thu tăng 80% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng gấp đôi, phản ánh rõ sự phục hồi của sức mua trang sức trên thị trường cũng như hiệu quả của chiến lược phát triển sản phẩm vàng hóa, đáp ứng sát nhu cầu và xu hướng tiêu dùng hiện nay.

Nhìn về trung và dài hạn, nhiều nhà đầu tư tổ chức và nhóm phân tích cho rằng PNJ còn dư địa tăng trưởng lớn bởi năng lực kinh doanh lẫn sự ủng hộ của chính sách. Phần đông dự báo doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp này có thể duy trì mức tăng hai chữ số trong nhiều năm.

Từ góc độ nội tại, ban lãnh đạo PNJ cho biết thương hiệu đang liên tục làm mới danh mục sản phẩm, gia tăng giá trị sản phẩm thông qua trải nghiệm mua sắm khác biệt so với thị trường. Công ty cũng phát triển thêm mảng thời trang cao cấp dành cho nam giới thông qua hợp tác với thương hiệu CANALI (Italy).

Về chính sách, theo nhận định của một số công ty chứng khoán, việc xóa bỏ độc quyền của Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất vàng miếng mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân như PNJ.

Quy định mới về cấp hạn ngạch xuất nhập khẩu có thể giúp công ty giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu chính ngạch. Chính sách mới cũng mở ra cơ hội để PNJ trở thành đơn vị gia công vàng cho các ngân hàng đủ điều kiện sản xuất vàng.

Bên cạnh đó, việc tăng cường kiểm soát tính hợp pháp của nguồn cung vàng có thể tạo áp lực cho các cửa hàng kim hoàn truyền thống, nhưng lại tốt với những chuỗi quy mô lớn và đảm bảo tính tuân thủ.