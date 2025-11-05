PNJ kích hoạt “Siêu thị mini 0 đồng” tại miền Trung, hỗ trợ người dân vùng lũ

Tại nhiều địa phương, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở, ngập sâu, làm hư hại nhà cửa, tài sản và hạ tầng giao thông, khiến sinh hoạt của người dân bị gián đoạn.

Trước tình hình đó, Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cùng Quỹ Niềm tin vàng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương nhanh chóng kích hoạt mô hình “Siêu thị mini 0 đồng”, mang những nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận tay bà con - nối dài hành trình sẻ chia, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”.

Chương trình khởi động điểm siêu thị đầu tiên vào ngày 5/11 tại xã Hưng Lộc (TP Huế) và dự kiến tiếp tục triển khai tại phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng) ngay sau đó. Nguồn lực thực hiện đến từ sự đóng góp tự nguyện của tập thể cán bộ công nhân viên PNJ, với tổng ngân sách ban đầu dự kiến gần 500 triệu đồng.

Bà con miền Trung mua sắm miễn phí tại các gian hàng 0 đồng (Ảnh: Phúc Ân).

Tại các điểm “Siêu thị mini 0 đồng”, người dân sẽ nhận được phiếu mua hàng miễn phí trị giá 400.000 đồng, dùng để lựa chọn các mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm thiết yếu và vật dụng sinh hoạt phù hợp với nhu cầu thực tế của gia đình. Các hộ dân được hỗ trợ là gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Danh sách được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các phường, xã rà soát và đề xuất. PNJ sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong khâu tổ chức, vận hành, điều phối hàng hóa, bố trí nhân lực nhằm đảm bảo việc hỗ trợ được thực hiện đúng người, đúng nhu cầu và diễn ra một cách chu đáo, hiệu quả.

Trước đó, vào tháng 10, PNJ đã triển khai chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” tại một số địa phương miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề do bão và mưa lũ. Hàng trăm hộ dân đã được tiếp cận nguồn hỗ trợ kịp thời cùng tấm lòng yêu thương, sẻ chia từ cộng đồng, góp phần giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Các tình nguyện viên PNJ hỗ trợ bà con tại Siêu thị mini 0 đồng (Ảnh: Phúc Ân).

Đại diện PNJ chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng trong những thời điểm khó khăn nhất, sự hiện diện và sẻ chia của cộng đồng luôn là điểm tựa tinh thần quý giá đối với người dân.

Việc tiếp tục triển khai “Siêu thị mini 0 đồng” thể hiện cam kết hành động kịp thời của PNJ, gắn liền với triết lý ‘Đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp’. Chúng tôi mong muốn mỗi chương trình không chỉ mang lại giá trị thiết thực, mà còn góp phần kết nối yêu thương và lan tỏa những điều tử tế trong xã hội”.

“Siêu thị mini 0 đồng” là sáng kiến tiêu biểu trong chiến lược trách nhiệm xã hội (CSR) của PNJ, được khởi xướng từ năm 2021. Sau 4 năm triển khai, chương trình đã đồng hành cùng hàng trăm nghìn người dân khó khăn trên khắp cả nước.

Từ Covid-19 đến các dịp Tết Nguyên đán, mô hình đã trở thành điểm tựa thiết thực cho cộng đồng. Năm 2025, PNJ lần đầu tiên mang mô hình siêu thị đến các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đánh dấu bước mở rộng linh hoạt, nhanh chóng của một sáng kiến nhân văn, tiếp tục phát huy giá trị sẻ chia trong mọi hoàn cảnh.

Công tác chuẩn bị vận hành siêu thị được diễn ra khẩn trương nhằm hỗ trợ kịp thời bà con vùng mưa lũ (Ảnh: Phúc Ân).

Đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ kịp thời, mà còn là bước tiếp nối trong hành trình trách nhiệm xã hội suốt 37 năm của PNJ, gắn liền với tuyên ngôn “Hành động có trách nhiệm để tôn vinh vẻ đẹp của con người và cuộc sống một cách bền vững".

Xây dựng chiến lược CSR dựa trên nền tảng “Sống Đẹp”, PNJ đã bền bỉ triển khai nhiều hoạt động nhân văn như Giấc mơ Lọ Lem, Nối vòng tay ấm, Gia đình trẻ hạnh phúc...

Qua đó, PNJ khẳng định vai trò tiên phong trong việc kiến tạo giá trị bền vững và đồng hành cùng cộng đồng bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần sống đẹp trong từng nghĩa cử sẻ chia.