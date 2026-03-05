Phụ thuộc lớn dầu thô Kuwait, Lọc hóa dầu Nghi Sơn lên tiếng về nguồn cung

Trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động mạnh, thị trường xăng dầu trong nước cũng chịu tác động trực tiếp do Việt Nam vẫn phải nhập khẩu một phần đáng kể xăng dầu thành phẩm và dầu thô.

Hiện nguồn cung xăng dầu chủ yếu được đảm bảo từ sản xuất nội địa thông qua hai nhà máy lọc dầu lớn là Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Tuy vậy, mức độ tự chủ chủ yếu nằm ở sản phẩm đầu ra, trong khi phần lớn dầu thô phục vụ chế biến vẫn phải nhập khẩu.

Trong đó, đáng chú ý, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (chiếm tới 35-40% thị phần cung ứng xăng dầu trong nước) phụ thuộc chủ yếu vào nguồn dầu thô từ Kuwait - quốc gia Trung Đông sở hữu trữ lượng dầu lớn và là một trong những nhà xuất khẩu dầu thô quan trọng của thế giới.

Trao đổi với phóng viên Dân trí liên quan đến những lo ngại về nguồn cung dầu thô khi nhà máy chủ yếu nhập nguyên liệu từ quốc gia Trung Đông, đại diện Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) - đơn vị vận hành Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn thừa nhận trong phần lớn các năm trước đây, nhà máy vận hành hoàn toàn dựa trên nguồn dầu thô nhập khẩu từ Kuwait.

"Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu có nhiều biến động, công ty đã chủ động đa dạng hóa nguồn cung. Năm 2025, đơn vị đã nhập khẩu và thử nghiệm khoảng 1 triệu thùng dầu thô Das (dầu thô nhẹ) từ UAE nhằm đánh giá khả năng tương thích về kỹ thuật và vận hành", vị đại diện cho biết.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Ảnh: NSRP).

Doanh nghiệp khẳng định đang đẩy mạnh thu xếp nguồn dầu thô từ nhiều khu vực khác nhau, bao gồm Mỹ và các thị trường ngoài Trung Đông, đồng thời vẫn tiếp tục sử dụng một số chủng loại dầu từ Trung Đông khi phù hợp.

Chia sẻ về biến động giá nhập khẩu dầu thô và chi phí sản xuất sau khi xảy ra xung đột Trung Đông từ ngày 28/2, đại diện Lọc hóa dầu Nghi Sơn cho biết giá dầu và khí đốt toàn cầu đã tăng mạnh. Xung đột cũng đã làm gia tăng đà tăng vốn đã rất mạnh của chi phí vận chuyển dầu thô, đẩy giá cước tàu chở dầu lên mức kỷ lục.

"Ở thời điểm hiện tại, những biến động của thị trường chưa gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của doanh nghiệp hay khả năng cung ứng cho thị trường nội địa. Nguồn dầu thô đầu vào đã được bảo đảm và chi phí sản xuất vẫn nằm trong mức kiểm soát", vị đại diện chia sẻ.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết đã xây dựng các phương án dự phòng toàn diện nhằm bảo đảm hoạt động của nhà máy không bị gián đoạn trong trường hợp nguồn cung dầu thô hoặc chuỗi logistics phát sinh rủi ro.

Hiện nhà máy đã thu xếp đủ lượng dầu thô cần thiết để duy trì vận hành ổn định trong ngắn hạn và đồng thời có phương án tiếp cận các chủng loại dầu thay thế từ ngoài khu vực Vùng Vịnh khi cần thiết.