Phó Thủ tướng: Thanh toán không dùng tiền mặt là xu thế không thể đảo ngược

Phát biểu tại lễ khai mạc Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam 2025 do Báo Tiền Phong và NAPAS đồng tổ chức tối 18/10, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhắc lại chủ trương chiến lược tài chính toàn diện quốc gia của Chính phủ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu ít nhất 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch không dùng tiền mặt, tăng trưởng 20-25%/năm.

Theo Phó Thủ tướng, thanh toán không dùng tiền mặt là xu thế tất yếu, không thể đảo ngược, là dòng chảy chính trong việc thanh toán mà Việt Nam đã bắt nhịp rất nhanh.

Ông Hồ Đức Phớc đề nghị ngành ngân hàng, tài chính và các đơn vị có liên quan tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ, hạ tầng số và nhanh chóng tăng cường, phổ cập các điểm thanh toán không dùng tiền mặt trên phạm vi toàn quốc tới các lĩnh vực kinh doanh buôn bán.

Các đơn vị cũng được yêu cầu tăng cường biện pháp an ninh và bảo mật, bảo đảm tối đa lợi ích và quyền lợi của khách hàng sử dụng công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt.

Song song đó, những đơn vị này mở rộng, tăng cường kết nối và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân sự số; tăng cường công tác tuyên truyền, lan tỏa, tập huấn kiến thức và kỹ năng thanh toán hiện đại.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh thanh toán không tiền mặt là xu thế tất yếu, không thể đảo ngược (Ảnh: BTC).

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng, cho biết ngành Ngân hàng Việt Nam đã và đang đạt được những kết quả nổi bật trong công cuộc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Các công nghệ tiên tiến như QR Code, thanh toán di động, sinh trắc học đã được ứng dụng rộng rãi để nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa quy trình và tạo ra những giá trị mới cho khách hàng. Trong những năm gần đây, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần minh bạch hóa các giao dịch, giảm chi phí xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số.

Ông Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh thế hệ trẻ sinh ra trong thời đại số sẽ không chỉ là người thụ hưởng mà còn là lực lượng dẫn dắt đổi thay, góp phần xây dựng xã hội thanh toán thông minh, minh bạch, an toàn và bền vững.

"Ngành ngân hàng sẽ phối hợp với ngành tài chính, tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, vượt qua thách thức và đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, xây dựng một nền kinh tế số phát triển bền vững và thịnh vượng", ông Phạm Tiến dũng nêu.