Phiên đầu năm 2026: Vàng trong nước giảm 2 triệu đồng/lượng

Phiên sáng ngày 1/1, giá vàng trong nước tiếp tục giảm chung với xu hướng của vàng thế giới.

Hiện, các thương hiệu vàng đang niêm yết vàng miếng SJC ở mức 150,8 triệu đồng/lượng mua vào và 152,8 triệu đồng/lượng bán ra. So với sáng qua, giá vàng miếng hôm nay đã giảm tới gần 2 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn điều chỉnh giảm sâu trong phiên hôm qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,9 triệu đồng/lượng mua vào và 148,9 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1,9 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều). Có thương hiệu đang niêm yết giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 155 triệu đồng/lượng, cũng giảm so với giá hôm qua.

Trên thế giới, giá vàng thế giới giảm mạnh và rơi xuống mức thấp nhất trong vòng ba tuần trong phiên giao dịch thứ Tư, giá bạc cũng lao dốc sâu.

Tại thời điểm ghi nhận, giá vàng giao ngay quanh ngưỡng 4.137,60 USD/ounce, chênh khoảng 20 triệu đồng/lượng so với trong nước.

Theo các chuyên gia, thứ Sáu tuần này (ngày 2/1), có thể là phiên giao dịch quan trọng nhất từ trước đến nay đối với chu kỳ tăng trưởng đã bước vào giai đoạn "chín muồi" của thị trường vàng và bạc. Nhiều khả năng sẽ định hình xu hướng giao dịch và quỹ đạo giá trong những tuần tới.

Giá bạc thế giới giao ngay hôm nay giảm về mức ở mức 71 USD/ounce, giảm 5,27 USD so với phiên trước đó (76,28 USD/ounce).

Dù điều chỉnh mạnh trong những ngày gần đây, vàng và bạc vẫn khép lại năm 2025 với mức tăng ấn tượng, phản ánh vai trò trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị nhiều bất ổn.

Cụ thể, trong năm 2025, giá bạc giao ngay tăng khoảng 150%, từng vượt mốc 80 USD/ounce vào cuối tháng 12 - mức cao kỷ lục - trước khi điều chỉnh về khoảng 71 USD/ounce. Đà tăng mạnh của bạc được hỗ trợ bởi việc Mỹ xếp vào nhóm khoáng sản quan trọng, cùng tình trạng nguồn cung hạn chế và tồn kho ở mức thấp lịch sử.

Các chuyên gia nhận định, nhiều động lực thúc đẩy đà tăng trong năm 2025 sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2026, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị còn hiện hữu và nhu cầu công nghiệp duy trì ở mức cao.