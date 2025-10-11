Ông Trump áp thuế 130% lên Trung Quốc, tài chính toàn cầu "rung chuyển"

Kết phiên giao dịch 10/10, cả 3 chỉ số chủ chốt của thị trường chứng khoán Mỹ cùng lao dốc. Cụ thể, DJIA giảm 1,9%; S&P 500 mất 2,71%, mức giảm tệ nhất kể từ phiên 10/4; Nasdaq Composite cũng giảm 3,56%.

"Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với Trung Quốc, chồng lên bất kỳ mức thuế nào họ đang phải trả. Đồng thời, từ ngày 1/11, chúng ta sẽ áp dụng kiểm soát xuất khẩu đối với mọi phần mềm quan trọng", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social ngày 10/10 theo giờ địa phương.

Thị trường biến động mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tăng thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc và chỉ trích việc nước này kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Trước đó, cả 3 chỉ số trên đều đang tăng trưởng tốt. Nasdaq Composite thậm chí lập kỷ lục mới.

Tổng thống Trump cảnh báo thời hạn này có thể đến sớm hơn tùy thuộc vào các hành động và thay đổi từ phía Trung Quốc. Theo Nhà Trắng, quyết định này liên quan đến việc Bắc Kinh siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, nguyên liệu thiết yếu để sản xuất nhiều loại thiết bị điện tử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 9/10 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ cũng dọa hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cuối tháng này. Nếu diễn ra, đây sẽ là lần gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm nay.

"Tôi đã dự kiến gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại APEC ở Hàn Quốc sau 2 tuần nữa, nhưng giờ dường như không còn lý do gì để làm như vậy", ông Trump cho hay.

Nhóm cổ phiếu công nghệ giảm mạnh nhất khi Nvidia mất 5%, AMD giảm gần 8% và Tesla mất gần 5%. Tính chung cả tuần, chỉ số S&P 500 đã giảm 2,4%. Nasdaq và DJIA cũng mất lần lượt 2,5% và 2,7%.

"Đây không phải là điều ngạc nhiên. Các doanh nghiệp này có hiện diện lớn tại Trung Quốc, cả về sản xuất lẫn tiêu dùng. Rõ ràng là quan hệ của chúng ta với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang khó khăn hơn", ông Art Hogan, chiến lược gia thị trường tại Riley Wealth, chia sẻ trong một báo cáo.

Từ đầu tháng này, thị trường cũng trở nên bi quan hơn khi Chính phủ Mỹ phải đóng cửa. Tổng thống Trump ngày 10/10 cũng thông báo bắt đầu sa thải nhân viên liên bang.

Trên thị trường vàng, giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên cuối tuần tăng gần 42 USD lên 4.017 USD/ounce. Giá kim loại quý tăng tốc do nhu cầu trú ẩn tăng lên. Vàng là công cụ trú ẩn được ưa chuộng trong thời kỳ biến động kinh tế - chính trị. Tuần này, giá có thời điểm lập đỉnh mới tại 4.059 USD/ounce.