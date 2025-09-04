2 con trai Tổng thống Trump vừa trở thành tỷ phú bitcoin

Trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn Nasdaq ngày 3/9, American Bitcoin - doanh nghiệp chuyên khai thác bitcoin gắn liền với 2 con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã tăng hơn gấp đôi giá trị.

Cụ thể, trong phiên giao dịch, cổ phiếu công ty có lúc tăng vọt lên mức 14,52 USD. Sau đó hạ nhiệt và cổ phiếu này chốt phiên ở mức 8,04 USD, tăng 16,5% so với giá tham chiếu.

Theo ông Asher Genoot, Chủ tịch điều hành American Bitcoin, 2 con trai của Tổng thống Trump là Eric Trump và Donald Trump Jr hiện nắm khoảng 20% cổ phần công ty.

Với 908,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành theo hồ sơ gửi lên sàn ngày 2/9, giá trị cổ phần của 2 con trai Tổng thống Trump được định giá khoảng 1,5 tỷ USD. Nếu tính theo mốc cao nhất trong ngày, giá trị của lượng cổ phần này lên tới 2,6 tỷ USD.

Trước đây, hoạt động kinh doanh của Trump Organization chủ yếu tập trung vào bất động sản và sân golf. Nhưng nay, các dự án tiền số đang dần trở thành trụ cột tăng trưởng và mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn.

“Tiền số đang bùng nổ”, ông Eric Trump chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hôm 4/9. “Hiện tại, tiền số chiếm ít nhất 50% những gì tôi làm”.

2 con trai của Tổng thống Trump là Donald Trump Jr và Eric Trump (bên phải) (Ảnh: Reuters).

Với vai trò đồng sáng lập kiêm Giám đốc chiến lược tại American Bitcoin, ông Eric Trump thường ví mình giống như người phát ngôn của công ty.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng từng nhiều lần tuyên bố muốn trở thành “tổng thống tiền mã hóa”. Ông khẳng định rằng mình ủng hộ loại tài sản này và tin rằng tiền số có thể cải thiện hệ thống ngân hàng và gia tăng sức mạnh đồng USD.

Năm nay, con trai Tổng thống Trump cũng đã liên tục tới Dubai, Hong Kong, Tokyo nhằm vận động sự ủng hộ cho ngành này.

Trong vòng một năm qua, gia đình ông Trump đã tung ra hàng loạt dự án tiền số như American Bitcoin, World Liberty Financial... cùng các đồng tiền meme do ông Trump và vợ giới thiệu trước khi ông nhậm chức hồi tháng 1.