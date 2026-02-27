Ông Phan Quốc Công sẽ là Tổng giám đốc PNJ từ 3/4

Sau chuyển giao, ông Lê Trí Thông tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị PNJ, tập trung vào công tác hoạch định chiến lược và định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Việc chuyển giao triển khai theo kế hoạch kế nhiệm đã được chuẩn bị từ trước, đảm bảo tính liên tục, ổn định và phù hợp với giai đoạn phát triển mới của PNJ. Thời điểm thực hiện vào đầu quý II, sau khi kết thúc mùa cao điểm kinh doanh, nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu quý I và duy trì sự vận hành thông suốt trong toàn hệ thống.

Theo đó, ông Lê Trí Thông có kế hoạch phát triển sự nghiệp theo hướng trở thành nhà đầu tư tài chính và tái tạo doanh nghiệp nên có mong muốn dành thời gian theo đuổi các cơ hội kinh doanh trong những lĩnh vực mới của một kỷ nguyên mới đang mở ra.

Định hướng này đã được ông trao đổi với HĐQT từ năm 2024 và trong hơn hai năm qua, HĐQT PNJ đã chủ động triển khai quá trình hoạch định kế nhiệm một cách bài bản, bao gồm phát triển đội ngũ nhân tài, từng bước chuyển giao các vị trí kiêm nhiệm trong Ban điều hành và xây dựng phương án kế nhiệm CEO phù hợp, đảm bảo tính liên tục và ổn định trong vận hành.

Ông Lê Trí Thông tiếp tục giữ vai trò Phó Chủ tịch HĐQT PNJ (Ảnh: PNJ).

Thời điểm chuyển giao này được cân nhắc chọn lựa phù hợp khi PNJ đã đi xuyên qua giai đoạn nhiều biến động của ngành với những kết quả kinh doanh ấn tượng và tiếp tục phát triển vững chắc vị thế dẫn đầu của ngành.

Doanh nghiệp ghi nhận quy mô doanh thu rất cao dù thị trường khó khăn và lợi nhuận đạt mức cao nhất từ trước đến nay - vượt mức 2.800 tỷ; giá trị vốn hóa thị trường trong quý I vượt mức kỷ lục hơn 43.000 tỷ.

Song song đó, PNJ cũng đã vươn mình đạt đến một tầm cao mới về nội lực công ty, tiếp tục củng cố quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực vận hành trên các lĩnh vực, từ marketing, trải nghiệm khách hàng, bán lẻ, công nghệ, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý nguồn nhân lực cho đến ESG và CSR.

Công ty hiện sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với sự phối hợp và phân vai một cách nhịp nhàng và bài bản giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Đội ngũ Ban điều hành và các cấp quản lý được phát triển bài bản, có tính gắn kết cao, giàu kinh nghiệm và sáng tạo. Nền tảng văn hóa doanh nghiệp chính trực, đổi mới và phát triển bền vững được kiên định xây dựng trong nhiều năm, tiếp tục là trụ cột đảm bảo cho sự chuyển giao diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Việc chuyển giao chính thức được thực hiện vào đầu quý II, sau khi kết thúc mùa cao điểm kinh doanh, nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu quý I và duy trì sự ổn định trong toàn hệ thống.

Sau khi chuyển giao vị trí CEO, ông Lê Trí Thông vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị PNJ, tập trung vào công tác hoạch định chiến lược và các định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

“PNJ trân trọng ghi nhận và chân thành cảm ơn sự tận tâm cống hiến và đóng góp xuất sắc của ông Lê Trí Thông trong vai trò CEO giai đoạn 2018-2026 với những kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc. Công ty đã tiến hành thành công quá trình "Nhấn Nút Tái Tạo F5" và vươn mình trưởng thành mạnh mẽ. PNJ trân trọng đánh giá cao những đóng góp này và tin tưởng ông sẽ tiếp tục có những đóng góp có giá trị trên hành trình tiếp theo cùng PNJ và xin chúc ông nhiều thuận lợi, thành công trên những hành trình mới của riêng mình”, thông cáo của PNJ cho biết.

Người được chuyển giao vị trí CEO là ông Phan Quốc Công (sinh năm 1970) - có hơn 30 năm kinh nghiệm trong quản trị và điều hành doanh nghiệp. Ông sở hữu bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA), Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) và bằng Kỹ sư Điện.

Ông Phan Quốc Công sẽ được bổ nhiệm Tổng giám đốc PNJ Ảnh: PNJ).

Sự nghiệp của ông trải qua ba giai đoạn nổi bật. Giai đoạn 1993–2003, ông đảm nhiệm các vị trí quản lý tại Tổng Công ty Dệt may Việt Nam, Electrolux Việt Nam, SmithKline Beecham và Nestlé Việt Nam, tích lũy kinh nghiệm về quản trị hệ thống, bán hàng, marketing và phát triển thị trường theo chuẩn mực quốc tế.

Từ năm 2004–2014, ông là nhà sáng lập và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hàng Gia Dụng Quốc Tế (ICP), đưa doanh nghiệp từ một startup trở thành một trong những công ty hóa mỹ phẩm nội địa lớn tại Việt Nam với các thương hiệu như X-Men, Purité, Thuận Phát.

Từ năm 2015 đến nay, ông chuyển hướng sang đầu tư và phát triển các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, đồng sáng lập hoặc thành viên HĐQT tại nhiều doanh nghiệp như Saigon Food, Wakamono, Moonshot Biotech và One Solution Tech.

Ông từng là thành viên Hội đồng Quản trị tại PNJ, Mekong Capital và Thế Giới Di Động; được trao giải thưởng “EY - Entrepreneur of the Year” năm 2012 và là thành viên tổ chức Young Presidents’ Organization (YPO) từ năm 2009.

Ông Phan Quốc Công được biết đến là nhà lãnh đạo chú trọng xây dựng doanh nghiệp dựa trên hệ thống thay vì phụ thuộc vào cá nhân, đề cao văn hóa chính trực, hiệu quả vận hành và khả năng mở rộng bền vững. Triết lý phát triển của ông tập trung vào việc xây dựng lợi thế cạnh tranh thực chất, kết hợp công nghệ để tối ưu mô hình kinh doanh và tạo ra giá trị dài hạn.

Việc bổ nhiệm ông Phan Quốc Công giữ vị trí CEO nhằm đảm bảo sự liên tục trong công tác điều hành và phù hợp với định hướng phát triển của PNJ trong giai đoạn tiếp theo.

Ban lãnh đạo tin tưởng, với nền tảng đã được xây dựng vững chắc, PNJ sẽ tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng.