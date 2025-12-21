LPBank dời trụ sở chính từ Hà Nội về Ninh Bình

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - mã chứng khoán: LPB) vừa phê duyệt nghị quyết về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính. Theo đó, "đại bản doanh" của ngân hàng này sẽ chính thức chuyển từ Thủ đô về tỉnh Ninh Bình.

Cụ thể, trụ sở chính của LPBank sẽ được chuyển từ tòa tháp LPB Tower (số 210 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về địa chỉ mới tại số 8, ngõ 1, đường Tôn Đức Thắng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Quyết định này được đưa ra nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường diễn ra vào tháng 11/2024. Theo tài liệu trình cổ đông trước đó, Ban lãnh đạo LPBank đánh giá các khu vực ngoài trung tâm, đặc biệt là tâm điểm của các tỉnh thành đang phát triển, sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận hành và mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Việc dịch chuyển trụ sở về địa phương nằm trong chiến lược mở rộng thị trường và gia tăng sự hiện diện của ngân hàng tại các vùng kinh tế trọng điểm. LPBank tin tưởng rằng sự hiện diện của trụ sở chính sẽ góp phần gia tăng nguồn lực tài chính, hỗ trợ đầu tư và thúc đẩy các dự án phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, thể thao tại địa phương.

Đồng thời, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, phục vụ mục tiêu đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng cơ sở.

Sau khi nghị quyết được ban hành, HĐQT đã giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai công tác chuyển đổi, đảm bảo hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý và xin chấp thuận từ cơ quan chức năng theo đúng quy định hiện hành.

Trụ sở LPBank đặt tại Hà Nội trước đây (Ảnh: LPB).

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 9.612 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng này và tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Động lực tăng trưởng của ngân hàng đến từ hai trụ cột chính là thu nhập lãi thuần duy trì ổn định ở mức 11.253 tỷ đồng và thu nhập ngoài lãi đóng góp 3.671 tỷ đồng. Riêng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đã chiếm 2.533 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của LPBank đạt 539.149 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024. Dư nợ tín dụng đạt 387.898 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm, trong khi huy động vốn tăng 15%, đạt 389.638 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,78%.

LPBank có tên cũ là Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt. Nhà băng này thông qua kế hoạch đổi tên thành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam tại phiên họp thường niên và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận từ giữa tháng 7/2024. Trước đó, ngân hàng này cũng đã đổi nhận diện thương hiệu, sau khi Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost) có kế hoạch thoái vốn.

Hàng loạt thay đổi diễn ra sau khi ông Nguyễn Đức Thụy lên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Thụy sinh năm 1976, quê quán ở tỉnh Ninh Bình. Ông được bầu vào Hội đồng quản trị ngân hàng từ cuối tháng 4/2021 và làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị khoảng một tuần sau đó. Cuối năm 2022, ông được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và giữ vị trí này cho tới nay.