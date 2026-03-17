Nvidia tung CPU Vera tham vọng thâu tóm mỏ vàng chip AI 1.000 tỷ USD

Kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo không hề có dấu hiệu hạ nhiệt mà đang chuyển sang giai đoạn hái ra tiền.

Giới đầu tư công nghệ toàn cầu vừa nhận được một "liều doping" cực mạnh từ sự kiện GTC 2026 - hội nghị AI lớn nhất năm của Nvidia - khi thuyền trưởng Jensen Huang tự tin vạch ra một tương lai nghìn tỷ USD.

Cú hích 1.000 tỷ USD và "điểm bùng phát" mới

Theo New York Post và Seeking Alpha, tại hội nghị công nghệ GTC thường niên diễn ra ở San Jose (Mỹ) với hơn 18.000 người tham dự, CEO Jensen Huang tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt tuyệt đối của Nvidia.

Vị CEO xuất hiện trong chiếc áo khoác da đen quen thuộc và đưa ra tuyên bố gây choáng ngợp: Nhu cầu thị trường chip AI có thể đạt ít nhất 1.000 tỷ USD vào năm 2027.

Con số này tăng gấp đôi so với mức dự báo 500 tỷ USD mà chính ông từng đưa ra vào năm ngoái. Lời khẳng định này lập tức thổi bùng sự lạc quan trên thị trường tài chính. Cổ phiếu Nvidia đã tăng nhẹ 1,2% ngay sau thông tin được công bố.

CEO Jensen Huang của NVIDIA đưa ra dự báo gây chú ý khi cho rằng cơ hội doanh thu từ chip AI có thể đạt ít nhất 1.000 tỷ USD vào năm 2027 (Ảnh: Chosun).

Chuyên gia phân tích Jacob Bourne đánh giá, dự báo nghìn tỷ USD là minh chứng cho thấy nhu cầu hạ tầng AI vẫn cực kỳ bền vững. Nó đập tan những hoài nghi của giới đầu tư về đà tăng trưởng của hãng, nhất là sau khi Nvidia chạm mốc định giá kỷ lục 5.000 tỷ USD vào năm ngoái.

Nói về cơ sở cho con số khổng lồ này, ông Huang cho biết nhu cầu GPU hiện đang "tăng ngoài mọi biểu đồ". AI đã chính thức bước sang một chương mới: Chuyển từ "huấn luyện" (training) sang "suy luận" (inference). Đây là giai đoạn AI thực sự nhúng tay vào công việc, trả lời câu hỏi và thực hiện tác vụ thực tế.

"Mỗi khi AI vận hành và xử lý tác vụ, nó cần inference và token. Nhu cầu tính toán đã tăng gấp 1 triệu lần chỉ trong vài năm qua", ông Huang nói và nhấn mạnh thế giới đã chạm tới "điểm bùng phát" của AI suy luận.

Xoay trục chiến lược: Tung CPU Vera và cú bắt tay tỷ USD

Để mở rộng thị phần trong giai đoạn mới, Nvidia không chỉ dựa vào GPU, vốn đang chiếm ưu thế trong huấn luyện mô hình, mà còn tăng tốc ở mảng suy luận. Công ty đã giới thiệu dòng CPU mới mang tên Vera, qua đó tham gia sâu hơn vào lĩnh vực này, nơi CPU đang đóng vai trò quan trọng và có sự hiện diện mạnh của Intel.

CPU Vera được thiết kế chuyên biệt cho xử lý dữ liệu, huấn luyện và vận hành các hệ thống AI có khả năng tự động ra quyết định (agentic AI).

Theo Nvidia, hệ thống máy chủ Vera tích hợp 256 CPU làm mát bằng chất lỏng, có thể vận hành hơn 22.500 môi trường cùng lúc. Sản phẩm hiện đã bước vào giai đoạn sản xuất và dự kiến ra mắt thị trường vào nửa cuối năm 2026. Một số tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Oracle, Alibaba và Cloudflare được kỳ vọng sẽ nằm trong nhóm khách hàng đầu tiên.

"Chúng tôi đang bán rất nhiều CPU độc lập. Đây chắc chắn sẽ là mảng kinh doanh trị giá hàng tỷ USD", ông Huang khẳng định.

Song song đó, Nvidia đang cho thấy nghệ thuật "chia để trị" cực kỳ khôn ngoan nhằm tối ưu hiệu suất. Hãng đã chi 17 tỷ USD để cấp phép công nghệ từ startup Groq.

Quy trình AI giờ đây được chia đôi: Chip Vera Rubin của Nvidia đảm nhận khâu "prefill" (chuyển yêu cầu thành ngôn ngữ máy), trong khi chip Groq do Samsung sản xuất sẽ phụ trách khâu "decode" (tạo ra câu trả lời).

Hệ sinh thái phần cứng còn có sự góp mặt của Intel khi chip Xeon 6 được đưa vào hệ thống máy chủ mới của Nvidia.

"Cỗ máy in tiền" CUDA và tầm nhìn vươn ra thế giới thực

Đằng sau những con số tài chính hào nhoáng là một nền tảng vững chắc đã được Nvidia âm thầm xây dựng suốt 20 năm, đó là hệ sinh thái phần mềm CUDA. Chi phí tính toán giảm dần, phần mềm liên tục nâng cấp giúp vòng quay tăng trưởng của Nvidia ngày càng tăng tốc và khóa chặt hàng triệu người dùng.

Các gã khổng lồ đám mây như Amazon, Google hay các nền tảng mới nổi như CoreWeave vẫn đang đổ những dòng vốn khổng lồ vào hạ tầng, và Nvidia luôn chễm chệ ở vị trí trung tâm để hưởng lợi.

Theo giới phân tích, Nvidia không còn chỉ bán chip, mà đang xây dựng cả một hệ sinh thái AI hoàn chỉnh (Ảnh: Shutterstock).

Không dừng lại ở không gian số, tham vọng của Nvidia tiếp tục vươn xa. Hãng hé lộ lộ trình ra mắt chip thế hệ mới Feynman vào năm 2028, kiến trúc máy chủ mật độ cao Kyber. Đặc biệt, Nvidia đang mở rộng sang mảng robot, xe tự hành và nền tảng AI tự động NemoClaw (tích hợp OpenClaw), đưa AI can thiệp sâu vào các tác vụ của con người.

Nhìn nhận về những bước đi dồn dập này, chuyên gia Bob O’Donnell cho biết: "Trước đây Huang chỉ ra mắt một GPU mới. Giờ ông ấy mang đến cả một hệ thống gồm nhiều thiết bị".

Rõ ràng, Nvidia không còn đi bán chip đơn thuần. Họ đang bán một hệ sinh thái AI hoàn chỉnh, vạch sẵn con đường để giới đầu tư bước vào mỏ vàng 1.000 tỷ USD đầy hấp dẫn.