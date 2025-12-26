Những pha thay đổi quyết định của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) mới thông báo rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đã trình Chính phủ vào tháng 5, nhằm tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm khác.

Thực tế, đây không phải lần đầu mà tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng “quay xe” quyết liệt. Trong suốt quá trình phát triển của mình, Vingroup rất nhiều lần có những thông báo bất ngờ về việc “rút lui” khỏi nhiều lĩnh vực, với cùng mục tiêu muốn tập trung nguồn lực cho mảng ưu tiên.

Dự án tài chính được hình thành chưa đầy 1 năm, do khủng hoảng 2007-2008

Năm 2008, ông Phạm Nhật Vượng lấn sân thị trường tài chính và lập Tập đoàn Tài chính Vincom (VFG) - đơn vị có định hướng phát triển trên các mảng ngân hàng, bảo hiểm, quản lý quỹ, chứng khoán.

Động thái diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán thăng hoa từ năm 2006 và các ngân hàng tư nhân chưa phát triển mạnh. Tuy nhiên, kế hoạch lớn của tỷ phú nhanh chóng bị thử thách khi cơn khủng hoảng tài chính 2007-2008 xuất hiện và lan rộng, ảnh hưởng lên toàn ngành tài chính.

Trước những rủi ro hiện hữu, Vingroup nhanh chóng bán đứt Chứng khoán VincomSC và chấp nhận đền bù thu nhập cho nhân viên, thu hẹp hoạt động trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán để hướng trọng tâm vào bất động sản.

Thương vụ bom tấn: Bán lại hệ thống VinMart/VinMart+ cho Masan

Cuối năm 2019, Vingroup bán lại hệ thống VinMart/VinMart+ cho Masan (Ảnh: DT).

Cuối năm 2019, Vingroup tiếp tục gây bất ngờ khi tuyên bố rút lui khỏi mảng bán lẻ trực tiếp để tập trung nguồn lực cho công nghiệp - công nghệ. Theo đó, VinCommerce (chuỗi siêu thị VinMart, cửa hàng VinMart+) và VinEco được chuyển nhượng cho Masan Group.

Ngoài ra, trang thương mại điện tử Adayroi sáp nhập vào VinID, toàn bộ hệ thống siêu thị điện máy VinPro sẽ giải thể.

Cần nhấn mạnh, mảng bán lẻ từng được định vị là mảng kinh doanh cốt lõi của Vingroup, và thương hiệu VinMart/VinMart+ cũng tạo nên dấu ấn của tập đoàn. Thời đó, để nhanh chóng chiếm lĩnh mảng bán lẻ, tỷ phú đã chi mạnh để mua lại nhiều tên tuổi như Ocean Mart, Maximart, sau đó là Fivimart, Shop&Go, Queensland Mart.

Cũng trong mảng bán lẻ, tập đoàn từng có kế hoạch làm dược phẩm ngay thời nhiều đại gia cùng nhảy vào (năm 2018 có Thế giới Di động, FPT Retail… cũng lấn sân mảng dược), VinFa ra đời nhưng sau đó cũng nhanh chóng thu hẹp.

Nói về lý do rút khỏi ngành bán lẻ, lãnh đạo Vingroup cho biết muốn dồn mọi nguồn lực cho chiến lược mới, thời điểm này công ty đang làm mảng xe điện và chính thức ra mắt dòng xe điện đầu tiên vào năm 2018.

Từ bỏ giấc mơ hàng không, điện thoại… để dốc sức cho xe điện

Chiếc điện thoại VinSmart của tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Ảnh: DT).

Cùng thời điểm này, khi ngành hàng không tăng nóng, Vingroup thành lập Công ty cổ phần Hàng không Vinpearl Air, đăng ký đầu tư dự án theo mô hình hỗn hợp kết hợp giữa hãng hàng không truyền thống và chi phí thấp.

Dự án dự kiến sẽ khai thác thương mại ngay trong tháng 7/2020. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án hàng không Vinpearl Air là 4.700 tỷ đồng. Tuy nhiên đến tháng 1/2020, Vingroup bất ngờ dừng dự án này với lý do đầu tư mạnh vào hàng không có thể dẫn đến dư thừa nguồn cung. Động thái trên cũng là bước đi nhất quán trong việc tập trung tối đa nguồn lực cho mục tiêu chiến lược công nghệ và công nghiệp.

Năm 2018, Vingroup lập Công ty cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart với vốn điều lệ ban đầu là 3.000 tỷ đồng. Sau vài lần thay đổi vốn, tới tháng 9/2020, vốn điều lệ được nâng lên thành 5.000 tỷ đồng.

Sau gần 3 năm phát triển, công ty đã ra mắt thị trường 19 mẫu điện thoại và 5 mẫu tivi, doanh số điện thoại nhanh chóng vươn lên đứng thứ 3 thị phần trong nước với 12,7% và là một trong những thương hiệu được yêu thích nhất Việt Nam.

Tuy nhiên đến tháng 5/2021, Vingroup công bố VinSmart sẽ dừng việc nghiên cứu, sản xuất tivi và điện thoại di động, với lý do đã có quá nhiều nhà sản xuất tham gia, dư địa đột phá cơ bản không còn nhiều và không mang giá trị lớn hơn cho người dùng.

Phía doanh nghiệp giải thích thêm rằng đang tập trung nguồn lực phát triển các sản phẩm điện tử và các tính năng về "Infotainment" cho ô tô VinFast, tiến đến mục tiêu trở thành một trong những hãng xe điện thông minh và tiện ích nhất thế giới.