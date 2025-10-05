Nhóm công ty Điền Quân của “Color man” nợ thuế 75 tỷ đồng

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Thuế Cơ sở 14 TPHCM vừa công bố danh sách người nộp thuế còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Theo đó, có 1.165 người nộp thuế bị nêu tên với tổng số nợ hơn 1.114 tỷ đồng.

Đứng đầu là Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành với số nợ hơn 95,3 tỷ đồng. Tiếp theo là Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn với khoản nợ 54,2 tỷ đồng và Công ty TNHH Xây dựng - Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Tân Vũ Minh nợ hơn 40,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhóm công ty Điền Quân gồm: Công ty Cổ phần Điền Quân Group nợ gần 29,4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Giải trí số Điền Quân Network nợ 24,5 tỷ đồng; và Công ty Cổ phần Giải trí số Điền Quân Network (HTKD) nợ 20,97 tỷ đồng.

Tổng cộng, ba công ty trong hệ sinh thái Điền Quân của doanh nhân Đỗ Văn Bửu Điền (Color Man) nợ gần 75 tỷ đồng. Cả ba doanh nghiệp này đều đặt trụ sở tại 33 Vạn Kiếp, phường Gia Định, TPHCM.

Nhóm công ty Điền Quân của “Color man” nợ thuế (Ảnh: Chụp màn hình Văn bản từ Thuế cơ sở 14 TPHCM).

Công ty Cổ phần Điền Quân Group có tiền thân là Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Điền Quân, thành lập từ năm 2006, sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần Điền Quân Group.

Trước lùm xùm thuế, Điền Quân là một trong những “cái tên” đình đám trong làng sản xuất nội dung giải trí phía Nam, đứng sau hàng loạt chương trình truyền hình ăn khách như "Thách thức danh hài", "Giọng ải giọng ai", "Sàn đấu ca từ", "Thiên đường ẩm thực"...

Từ năm 2023 tới nay, nhóm công ty Điền Quân liên tục rơi vào danh sách nợ thuế và cũng ngừng sản xuất các chương trình giải trí.

Điền Quân Group là sự nghiệp của ông Đỗ Văn Bửu Điền (sinh năm 1969), thường được biết đến với biệt danh Color Man.

Vào khoảng tháng 4 vừa qua, Color Man gây chú ý khi công bố thông tin (thông qua video clip, được phát trên kênh cá nhân) đi xin việc làm tại một công ty bất động sản ở Nha Trang sau nhiều lần phá sản, khiến dân mạng dậy sóng. Theo đó, Color Man muốn xin làm bảo vệ lương 2 triệu đồng/ tháng để "kiếm thêm tiền mua sữa cho con".

Thông tin này tạo ý kiến hai chiều từ dư luận, nhiều người tin và bày tỏ cảm thương trước sự sa cơ của ông, nhiều ý kiến cho rằng đó có thể là “chiêu thức” truyền thông mới để ông đánh bóng lại tên tuổi.