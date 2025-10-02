Cơ Điện Lạnh REE bị phạt và truy thu thuế hơn 2,1 tỷ đồng

Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã chứng khoán: REE) vừa thông báo về việc nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Thuế TPHCM, với tổng số tiền phạt và truy thu là hơn 2,1 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 2501/QĐ-XPHC ngày 30/9/2025, Cơ Điện Lạnh REE đã có hành vi khai sai một số nội dung trong hồ sơ thuế giá trị gia tăng. Trong đó, có phần khai sai không làm phát sinh số thuế phải nộp, nhưng cũng có phần dẫn đến thiếu số thuế cần nộp vào ngân sách nhà nước.

Cơ quan thuế đã áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính, truy thu và tính tiền chậm nộp đối với Cơ Điện Lạnh REE. Cụ thể, doanh nghiệp này bị xử phạt 251,36 triệu đồng, truy thu hơn 1,25 tỷ đồng và phải nộp thêm 615,46 triệu đồng tiền chậm nộp thuế. Như vậy, tổng số tiền Cơ Điện Lạnh REE phải nộp là hơn 2,12 tỷ đồng.

Thuế TPHCM lưu ý, số tiền chậm nộp nêu trên mới được tính đến ngày 19/9 năm nay. Do đó, Cơ Điện Lạnh REE có trách nhiệm tự tính và nộp thêm khoản lãi phát sinh kể từ ngày 20/9 đến thời điểm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Số tiền Cơ Điện Lạnh REE bị phạt và truy thu là hơn 2,1 tỷ đồng (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm nay của Cơ Điện Lạnh REE ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Công ty đạt doanh thu hơn 4.581 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.555 tỷ đồng, tăng tới 63,4%. Biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện, từ mức 35,4% lên 39,4%.

Theo kế hoạch, năm 2025, công ty này đặt mục tiêu doanh thu 10.248 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.427 tỷ đồng, tăng 21,7%. Với kết quả nửa đầu năm, Công ty đã hoàn thành 64,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu REE kết thúc phiên giao dịch ngày 1/10 có giá 65.800 đồng/cổ phiếu.