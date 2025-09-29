TPHCM công khai 1.890 đối tượng nợ thuế, có J97 Entertainment

Ngày 25/9, Thuế Cơ sở 1 TPHCM đã công khai thông tin 1.890 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước tính tới thời điểm 31/8. Tổng số tiền còn nợ là hơn 2.408 tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Xây dựng Việt Hân Sài Gòn với hơn 467 tỷ đồng. Kế đến là Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh với hơn 246 tỷ đồng.

Cùng với đó, Công ty cổ phần Thái Sơn E&C hơn 109,6 tỷ đồng; Công ty cổ phần Thiết kế và Trang trí Nội thất Norah nợ hơn 15 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Bếp nhà Lục tỉnh hơn 6.2 tỷ đồng…

Danh sách có 2 công ty giải trí đáng chú ý là Công ty TNHH J97 Entertainment và Công ty TNHH Trâm An Entertainment với số tiền nợ lần lượt là gần 547 triệu đồng và hơn 240 triệu đồng.

Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp niêm yết cũng nằm trong danh sách bao gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn NRC (mã chứng khoán: NRC) với 126 tỷ đồng...