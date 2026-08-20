Giá xăng dầu tăng trở lại, có loại tăng hơn 1.300 đồng/lít

Chiều 20/8, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Cơ quan điều hành quyết định tăng 600 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 550 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 21.830 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 22.660 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel tăng 1.310 đồng/lít lên 28.540 đồng/lít, dầu mazut được điều chỉnh tăng tiếp 930 đồng/lít lên mức 17.680 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định không trích hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã bật tăng trở lại sau 2 phiên giảm liên tiếp. Hiện mặt bằng giá loại nhiên liệu này của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.

Liên quan đến thị trường dầu thô thế giới, theo Reuters, giá dầu tiếp tục tăng phiên thứ 5 liên tiếp trong ngày 20/8, khi căng thẳng tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt.

Giá dầu Brent giao tháng 10 tăng 0,28% lên 91,87 USD/thùng, trong khi WTI giao tháng 9 tăng 17 cent lên 86 USD/thùng. Theo giới phân tích, giá dầu được hỗ trợ bởi các cuộc tấn công tại Trung Đông, trong khi thị trường chưa xuất hiện dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng.

Đáng chú ý, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn bế tắc. Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu trước xung đột tiếp tục bị gián đoạn, khiến dòng chảy dầu qua khu vực này thấp hơn nhiều so với trước đây.

UAE cũng đã đình chỉ toàn bộ giao dịch tài chính và kinh tế với Iran cho đến khi có thông báo mới, làm gia tăng lo ngại về quan hệ giữa các nước sản xuất dầu lớn tại vùng Vịnh.

Bên cạnh dầu thô, nguồn cung nhiên liệu thành phẩm cũng chịu tác động khi tồn kho nhiên liệu chưng cất của Mỹ, gồm dầu diesel và dầu sưởi, giảm tuần thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 14/8 lại tăng 4,4 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo giảm 600.000 thùng.