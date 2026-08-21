Lãi suất ngân hàng lên 9%/năm: Gửi tiết kiệm 1 tỷ đồng, lãi 94 triệu đồng

Cụ thể, với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng ở mức 4,1-4,6%/năm, tăng 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước. Kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng có lãi suất 6,3-7,8%/năm.

Đối với tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng đến 24 tháng, lãi suất ở mức 6,0-7,4%/năm; kỳ hạn trên 24 tháng ở mức 7,2-7,9%/năm, cùng tăng 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước.

Khảo sát biểu lãi suất tiết kiệm tại hơn 30 ngân hàng cho thấy, với điều kiện gửi thông thường, Saigonbank đang niêm yết mức lãi suất cao nhất lên tới 7,9%/năm đối với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 13 tháng. Kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng lần lượt có lãi suất 7,2%/năm và 7%/năm.

Ngoài Saigonbank, một số ngân hàng cũng đang niêm yết lãi suất tiết kiệm từ 7%/năm trở lên. Đơn cử, Bac A Bank áp dụng lãi suất tiền gửi trực tuyến 7,05%/năm cho các kỳ hạn 7-11 tháng. Mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng này là 7,1%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng.

Tại LPBank, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng ở mức 7%/năm. Các kỳ hạn 12, 24 và 25 tháng cùng được niêm yết ở mức 7,2%/năm...

Đây là con số ghi nhận trên biểu lãi suất niêm yết, thực tế các ngân hàng có ưu đãi lãi cộng khi gửi tiền, theo đó lãi thỏa thuận sẽ cao hơn.

Giao dịch ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đặc biệt tại ngân hàng số, với các kỳ hạn từ 10-24 tháng, Cake by VPBank áp dụng lãi suất 7,4%/năm. Ngân hàng này còn triển khai chương trình ưu đãi cộng thêm 2 điểm % cho khách hàng gửi tiết kiệm lần đầu từ 100.000 đồng, áp dụng với các kỳ hạn từ 6-12 tháng (mức ưu đãi này đã tăng 0,2% so với tháng trước).

Như vậy, sau khi cộng ưu đãi, lãi suất thực nhận tại Cake by VPBank đối với một số khoản tiền gửi từ 6-9 tháng có thể lên tới 9,2%, kỳ hạn 10-24 tháng lên tới 9,4%/năm.

Ước tính, nếu khách hàng gửi tiết kiệm 1 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng, lãi thu về đến 94 triệu đồng. Nếu nhận lãi định kỳ, mỗi tháng khách hàng sẽ được số tiền gần 8 triệu đồng.