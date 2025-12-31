Nhiều hộ kinh doanh dễ tiếp cận thuế số hơn nhờ VNPAY

Chị Lê Hiền - chủ cửa hàng thuốc (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã quen tay “chốt đơn” bằng cách: khách mua lẻ trả tiền mặt, khách quen chuyển khoản... Đến trưa, chị tranh thủ mở app (ứng dụng) ngân hàng xem tiền vào, rồi ghi vội vài dòng vào sổ. Chiều về, chị lại lục điện thoại tìm ảnh chụp hóa đơn của một mối hàng vừa lấy.

Cách chị Hiền vận hành cũng giống nhiều hộ kinh doanh khác. Tuy nhiều hộ kinh doanh đang dịch chuyển nhanh sang thanh toán số, nhưng quản lý sổ sách vẫn theo thói quen tùy hoàn cảnh, lúc thì sổ tay, lúc thì làm trên excel, lúc thì ảnh chụp, lúc thì tin nhắn khiến mọi thông tin nằm rải rác.

Người dân kỳ vọng được tiếp cận giải pháp đồng nhất từ thanh toán - quản lý đơn hàng - xuất hóa đơn - truyền dữ liệu trước thềm 1/1/2026 (Ảnh: VNPAY).

Anh Dũng (chủ cửa hàng tạp hóa tại phường Láng, Hà Nội) cũng bận rộn không kém. Khách mua lẻ trả tiền mặt, quẹt thẻ, quét mã QR, khách sỉ lấy hàng theo tuần, cuối tháng mới cộng sổ. “Đến lúc tổng hợp thì tôi lại giật mình vì mỗi thứ một nơi”, anh Dũng nói.

Ba mong muốn thật của hộ kinh doanh

Theo chia sẻ của nhiều hộ kinh doanh, trước mốc 1/1/2026, khi lộ trình quản lý thuế bắt buộc chuyển dần từ thuế khoán sang kê khai, họ kỳ vọng sớm được tiếp cận với một giải pháp đồng nhất từ thanh toán - quản lý đơn hàng - xuất hóa đơn - truyền dữ liệu.

Qua đó họ có ba mong muốn rất thực tế về một dịch vụ: dễ dùng, khớp số, có người hỗ trợ khi cần. Dễ dùng để tiết kiệm thời gian. Khớp số để yên tâm khi tổng hợp doanh thu, tránh lệch giữa ghi chép, hóa đơn, dòng tiền và có hỗ trợ khi chưa quen thao tác.

Nhiều hộ kinh doanh dễ tiếp cận thuế số hơn nhờ bộ giải pháp của VNPAY

Nhiều hộ kinh doanh thường không muốn cài thêm nhiều phần mềm. Họ cần một quy trình liền mạch từ các giải pháp thanh toán, quản lý bán hàng, xuất hóa đơn điện tử, dữ liệu được đồng nhất để hỗ trợ kê khai, đối chiếu.

Theo hướng này, VNPAY tập trung vào việc giúp hộ kinh doanh gom tất cả về một luồng thống nhất, hạn chế tình trạng “mỗi nơi một số”. Các giải pháp được thiết kế theo hướng "all in one" (tất cả trong một), cho phép hộ kinh doanh quản lý bán hàng, xuất hóa đơn, thanh toán, lưu trữ chứng từ và kê khai thuế ngay trên điện thoại. Qua đó, VNPAY hỗ trợ hộ kinh doanh vận hành minh bạch và phù hợp quy định thuế hiện hành.

VNPAY triển khai giải pháp cho phép hộ kinh doanh quản lý bán hàng, xuất hóa đơn, thanh toán, lưu trữ chứng từ và kê khai thuế ngay trên điện thoại (Ảnh: VNPAY).

Với cửa hàng thuốc, tạp hóa hay thực phẩm… giao dịch nhỏ lẻ liên tục, thách thức thường là cuối ngày phải rà số lượng đơn tiền mặt, số lượng đơn chuyển khoản, lo lắng khách chuyển thiếu, chuyển nhầm nội dung hoặc những khoản “nợ gối đầu” chưa thu. Với việc triển khai bộ giải pháp nộp số thuế của VNPAY, mọi việc trở nên nhẹ gánh hơn.

Anh Dũng cho biết: “Khi thông tin kinh doanh và hóa đơn được ghi nhận trên cùng một phần mềm việc tổng hợp doanh thu theo ngày, tuần, tháng cũng nhẹ hơn, giúp tôi tiết kiệm thời gian và quan trọng hơn là tuân thủ đúng quy định mới về nộp thuế”.

Với nhiều hộ kinh doanh, bên cạnh công cụ, yếu tố hỗ trợ theo tình huống đời thường rất quan trọng: hướng dẫn thao tác từ bước cài đặt cho tới xuất hóa đơn, cách rà soát số liệu trước kỳ kê khai… Khi có hỗ trợ đủ gần và đủ kịp thời, nộp thuế số dần trở thành thói quen vận hành.

Chuyên viên tư vấn của VNPAY tư vấn và đồng hành cùng hộ kinh doanh triển khai giải pháp hỗ trợ nộp thuế số (Ảnh: VNPAY).

VNPAY định hướng xây dựng cơ chế đồng hành để hộ kinh doanh có thể hỏi, được giải đáp và xử lý. Cùng với việc “cầm tay chỉ việc” tại điểm bán, VNPAY cho biết đang triển khai gói hỗ trợ nộp thuế số 3 năm miễn phí, áp dụng đến hết năm 2028 nhằm giảm chi phí trong giai đoạn chuẩn hóa.

Khi quy trình được thiết kế để người bán vẫn tập trung buôn bán, còn dữ liệu được ghi nhận và tổng hợp rõ ràng, việc tiếp cận thuế số trở nên dễ hơn, minh bạch hơn, gọn hơn, và ít áp lực hơn trong nhịp sống mưu sinh hằng ngày.