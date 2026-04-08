Nhiều cổ phiếu Việt Nam lọt vào chỉ số chứng khoán toàn cầu FTSE Russell

FTSE Russell vừa công bố báo cáo phân loại thị trường giữa kỳ, xác nhận Việt Nam được lên kế hoạch thực hiện từ trạng thái thị trường cận biên (Frontier Market) sang thị trường mới nổi thứ cấp (Emerging Market), có hiệu lực từ thứ Hai, ngày 21/9.

Việc đưa Việt Nam vào các chỉ số chứng khoán toàn cầu của FTSE Russell sẽ được thực hiện theo nhiều đợt, bắt đầu từ tháng 9/2026 và kết thúc vào năm 2027.

FTSE Russell cũng công bố danh mục cổ phiếu Việt Nam đáp ứng các tiêu chí sàng lọc đủ điều kiện của chỉ số FTSE Global All Cap dựa trên dữ liệu tính đến thời điểm kết thúc giao dịch ngày 31/12/2025.

Theo danh sách, có 30 cổ phiếu Việt Nam có thể được đưa vào các bộ chỉ số toàn cầu khi thị trường được nâng hạng lên mới nổi thứ cấp từ tháng 9. Ghi nhận, hầu hết các mã đều là của doanh nghiệp đầu ngành, đặc biệt các cổ phiếu của tỷ phú Việt đều “góp mặt”.

Trong hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, mã VIC của Vingroup, VHM của Vinhomes được kỳ vọng sẽ lọt vào bộ chỉ số toàn cầu. Trên thị trường, Vingroup đang có vốn hóa gần 40 triệu USD, còn Vinhomes đạt hơn 16 triệu USD.

Ở lĩnh vực bất động sản, một số cổ phiếu khác cũng đủ điều kiện của chỉ số FTSE Global All Cap như Khang Điền (mã chứng khoán: KDH), Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG), Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR). Trong nhóm này, Khang Điền đang có vốn hóa hơn 1 triệu USD, hai đơn vị còn lại hơn 500.000 USD.

Mã VJC của Vietjet Airs cũng lọt vào tầm ngắm. Đây là cổ phiếu trong tay tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, thời gian gần đây cũng gây chú ý khi liên tục tăng thị giá. Năm 2025, nhờ đà tăng của mã VJC (cùng với đà tăng của mã HDBank), bà Nguyễn Thị Phương Thảo vươn lên là tỷ phú giàu thứ hai Việt Nam với tổng tài sản 4,9 tỷ USD (số liệu tại cuối năm 2025).

Mã HPG của Tập đoàn Hòa Phát, BSR của Lọc Hoá Dầu Bình Sơn, bộ đôi FPT - FRT của ông Trương Gia Bình cũng đủ điều kiện lọt chỉ số FTSE Global All Cap.

Ở nhóm tài chính, có cổ phiếu của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHB), Sacombank (mã chứng khoán: STB), Eximbank (mã chứng khoán: EIB); cùng các đơn vị trong lĩnh vực chứng khoán gồm VCI của Vietcap, VIX của Chứng khoán VIX, SSI của Chứng khoán SSI…

30 cổ phiếu Việt Nam có thể được đưa vào các bộ chỉ số toàn cầu khi thị trường được nâng hạng (Ảnh: Báo cáo FTSE Russell).

Theo chuyên gia chứng khoán, ngoài những mã đã kể trên, dòng vốn từ các ETF thường tập trung vào các cổ phiếu đáp ứng tiêu chí về quy mô vốn hóa, thanh khoản và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và thanh khoản cao nhiều khả năng sẽ là đối tượng thu hút dòng tiền trong các kỳ cơ cấu. Đây thường là các cổ phiếu nằm trong rổ chỉ số lớn, có tỷ lệ tự do chuyển nhượng cao và ít bị hạn chế về sở hữu nước ngoài.

Yếu tố room ngoại và khả năng tiếp cận thị trường cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định danh mục phân bổ. Những doanh nghiệp đã hoặc đang nới giới hạn sở hữu nước ngoài, hoặc có cấu trúc sở hữu phù hợp, có thể có lợi thế trong việc thu hút dòng vốn.

Ngoài ra, một số cổ phiếu có thanh khoản cải thiện và dần đáp ứng các tiêu chí về vốn hóa cũng có thể được xem xét trong các giai đoạn cơ cấu tiếp theo.

Liên quan đến kỳ vọng sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng, chuyên gia phân tích của SSI Research ước tính dòng vốn thụ động có thể đạt khoảng 1,67 tỷ USD khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng theo tiêu chí của FTSE Russell. Dòng tiền này chủ yếu đến từ các ETF toàn cầu theo dõi bộ chỉ số FTSE Emerging Markets.

Dòng vốn không được giải ngân trong một lần mà nhiều khả năng sẽ được phân bổ theo 3-5 giai đoạn, kéo dài trong nhiều quý, tương tự kinh nghiệm tại các thị trường từng được nâng hạng trước đó. Điều này khiến dòng tiền vào thị trường diễn ra theo nhịp, thay vì tập trung tại một thời điểm duy nhất.

Việc phân bổ theo lộ trình giúp thị trường có khả năng hấp thụ dòng tiền tốt hơn, đồng thời hạn chế các biến động mạnh trong ngắn hạn.