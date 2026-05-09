Nguyên tắc vượt thời gian của Buffett khi đầu tư vàng, bạc

Năm 2025 khép lại với kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi thị trường kim loại quý thiết lập tới 53 đỉnh lịch sử. Đà tăng chưa có dấu hiệu dừng lại khi mốc 4.000 USD/ounce nhanh chóng bị bỏ xa. Đỉnh điểm là mức giá gần 5.600 USD/ounce được ghi nhận vào cuối tháng 1/2026.

Điều đáng nói là luận điểm tăng giá đã xuất hiện từ rất sớm và dữ liệu hoàn toàn công khai. Thế nhưng phần lớn nhà đầu tư cá nhân vẫn lặp lại kịch bản cũ. Họ bỏ lỡ đợt tăng, bán ra quá sớm hoặc vội vã mua đuổi ở vùng giá rủi ro.

Nguyên nhân thường không nằm ở việc thiếu thông tin mà nằm ở tâm lý đầu tư. Và thật bất ngờ, người mô tả chính xác nhất bộ kỹ năng tâm lý này lại là Warren Buffett - tỷ phú nổi tiếng vì không thích vàng.

Buffett từ lâu đã công khai chỉ trích vàng vì đây là tài sản “không tạo ra dòng tiền”. Ông ưu tiên các doanh nghiệp có khả năng sinh lời và tăng trưởng kép. Tuy nhiên, những nguyên tắc cốt lõi giúp ông xây dựng đế chế tài sản lại trùng khớp hoàn toàn với triết lý đầu tư kim loại quý vật chất.

Warren Buffett không thích vàng nhưng nguyên tắc của ông lại cực hợp với vàng, bạc (Ảnh: M.M).

Chỉ đầu tư vào thứ mình thực sự hiểu

Nguyên tắc đầu tiên của Buffett là chỉ đầu tư vào thứ bản thân có thể giải thích rõ ràng.

Với những người tích lũy vàng và bạc, bộ lọc này bắt đầu từ việc thấu hiểu lịch sử tiền tệ. Kim loại quý đã đóng vai trò lưu giữ giá trị xuyên suốt hàng nghìn năm. Chúng tồn tại qua sự sụp đổ của nhiều hệ thống tiền pháp định và vô số cuộc khủng hoảng kinh tế.

Nhà đầu tư không cần phải am hiểu mọi biến số vĩ mô phức tạp. Bạn chỉ cần nắm rõ cơ chế vận hành của tiền tệ và cách sức mua suy giảm qua các năm do thâm hụt ngân sách. Khi hiểu rõ nguồn cung hữu hạn và tính không có rủi ro đối tác của kim loại quý, bạn đã tự xây dựng được một ranh giới an toàn cho dòng vốn của mình.

Người kiên nhẫn mới giữ được sóng vàng lớn

Buffett từng nhấn mạnh rằng thị trường tài chính là công cụ chuyển tiền từ tay người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn. Thị trường kim loại quý cũng tưởng thưởng đích đáng cho kiểu tư duy này.

Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã mua vào 863 tấn vàng chỉ riêng trong năm 2025. Con số này gần gấp đôi mức trung bình hàng năm của giai đoạn 2010-2021.

Hành động gom mua ồ ạt này không diễn ra vì các nhà quản lý dự trữ quốc gia quan tâm đến biểu đồ giá hàng ngày. Họ giải ngân dựa trên một chiến lược đa dạng hóa tiền tệ kéo dài hàng thập kỷ. Những cá nhân áp dụng phương pháp tương tự sẽ đi đến cùng một kết quả muộn hơn nhưng an toàn và gần như miễn nhiễm với các cú sốc ngắn hạn.

“Thẻ điểm nội tâm”: Bí mật giúp nhà đầu tư vàng không bị đám đông lung lay

Buffett gọi việc đánh giá quyết định đầu tư bằng tiêu chuẩn cá nhân thay vì sự công nhận của đám đông là “thẻ điểm nội tâm”. Điều này đặc biệt quan trọng với nhà đầu tư vàng và bạc.

Trong những giai đoạn thị trường chứng khoán bùng nổ, truyền thông thường gọi vàng là một tài sản chết. Những người có luận điểm vững chắc không cần tìm kiếm sự xác nhận từ bên ngoài vào những lúc như vậy. Niềm tin của họ được neo giữ bằng dữ liệu thực tế về nguồn cung tiền ngày càng mở rộng.

Chỉ tính riêng năm 2025, giá vàng đã tăng khoảng 65%. Đây là mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất kể từ năm 1979. Những người thu về lợi nhuận lớn nhất chính là những cá nhân đã âm thầm tích lũy từ nhiều năm trước khi số đông còn đang mải mê nhìn về hướng khác.

Kỷ luật nói “không” mới là lợi thế lớn nhất

Buffett từng nói: “Người cực kỳ thành công là người biết nói không với gần như mọi thứ”. Trong đầu tư, đây là kỹ năng bảo vệ vốn.

Mỗi chu kỳ kinh tế đều xuất hiện vô số trào lưu đầu cơ hấp dẫn, từ cổ phiếu đòn bẩy, bong bóng tiền số cho đến các thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Việc không chạy theo những xu hướng này không phải nhút nhát mà là kỷ luật.

Nắm giữ kim loại vật chất xuyên qua các đợt bùng nổ của tài sản rủi ro đòi hỏi một bản lĩnh phi thường. Bạn không cần lo lắng về báo cáo lợi nhuận hàng quý hay những quyết định sai lầm từ ban lãnh đạo doanh nghiệp. Giao dịch khó nhất trên thị trường đôi khi chỉ đơn giản là học cách ngồi yên.

Nhìn vào cấu trúc cung cầu thay vì giá cả

Từ năm 1997 đến 1998, Berkshire Hathaway đã mua gần 130 triệu ounce bạc sau khi Buffett nhận ra thị trường đang định giá sai tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài. Quyết định được đưa ra sau khi Buffett tự nghiên cứu và nhận thấy thị trường đang định giá sai tình trạng thiếu hụt nguồn cung mang tính cấu trúc.

Kết quả là vị thế này đã mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ. Toàn bộ quá trình giải ngân đều dựa trên dữ liệu độc lập, hoàn toàn vắng bóng các yếu tố quảng bá hay thổi giá.

Kịch bản tương tự đang lặp lại ở hiện tại. Nhu cầu bạc công nghiệp toàn cầu đã đạt kỷ lục 680,5 triệu ounce trong năm 2024 nhờ sự bùng nổ của pin mặt trời, xe điện và ngành bán dẫn trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, thị trường ghi nhận năm thiếu hụt nguồn cung thứ 6 liên tiếp. Sự mất cân bằng này cần nhiều năm để giải quyết.

J.P. Morgan Global Research dự báo vàng có thể duy trì quanh vùng 5.055 USD/ounce vào cuối năm 2026 nhờ lực cầu mạnh từ ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, với những người đã mua vàng từ vùng 2.000 USD/ounce, các dự báo ngắn hạn gần như không còn quá quan trọng.

Trong thị trường tài sản vật chất, người chiến thắng cuối cùng thường không phải người phản ứng nhanh nhất với tin tức mà là người đủ bình tĩnh để nắm giữ xuyên qua cả một chu kỳ lớn.