Nhân sự ngân hàng giảm kỷ lục, hơn 3.000 người rời hệ thống trong 6 tháng

Tại họp báo quý III ngày 3/10, Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, nhân sự tại các ngân hàng mẹ giảm gần 3.000 người so với đầu năm, còn khoảng 280.000 người. Đây là mức giảm mạnh nhất trong cùng giai đoạn của nhiều năm trở lại đây.

Theo báo cáo tài chính đã công bố, có 13 ngân hàng ghi nhận lượng nhân viên giảm, trong đó một số đơn vị cắt giảm trên 1.000 người. Đáng chú ý, việc tinh giản nhân sự không chỉ diễn ra ở nhóm ngân hàng nhỏ mà cả ở những ngân hàng thương mại lớn.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), cho biết xu hướng cắt giảm nhân sự diễn ra song song với quá trình tái cấu trúc và ứng dụng công nghệ trong hoạt động ngân hàng. Từ năm 2022 đến nay, ngành ngân hàng đã nỗ lực giảm chi phí vận hành bằng nhiều giải pháp, trong đó có việc sắp xếp lại bộ máy, tự động hóa quy trình giao dịch và mở rộng dịch vụ trực tuyến.

“Mục tiêu của việc tinh giản không chỉ để tối ưu hóa hoạt động, mà quan trọng hơn là tạo dư địa giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân”, ông Quang nhấn mạnh.

Theo giới chuyên môn, sự dịch chuyển mạnh về nhân sự trong hệ thống ngân hàng phản ánh áp lực thích ứng với công nghệ tài chính mới, đồng thời cũng cho thấy quyết tâm duy trì mặt bằng lãi suất thấp hơn để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, việc cắt giảm hàng nghìn lao động trong thời gian ngắn có thể đặt ra thách thức về việc làm, đặc biệt với các vị trí giao dịch viên truyền thống.

Nhân viên ngân hàng giao dịch tiền tại một chi nhánh ở Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nhiều giải pháp bình ổn thị trường vàng

Bên cạnh chính sách tín dụng và lãi suất, Ngân hàng Nhà nước cũng thông tin về những thay đổi quan trọng trong quản lý thị trường vàng.

Đối với thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước cho biết những tháng đầu năm, giá vàng thế giới liên tục phá vỡ mức kỷ lục trước đó, nguyên nhân chủ yếu do bất ổn chính trị, xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược gia tăng trên phạm vi toàn cầu; nhiều ngân hàng trung ương và quỹ đầu tư đẩy mạnh mua vào vàng để bổ sung dự trữ ngoại hối cũng là lý do quan trọng khiến giá vàng tăng.

Để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường, cùng với các giải pháp đồng bộ về quản lý thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước đã khẩn trương nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, có hiệu lực từ ngày 10/10.

Nghị định số 232/2025 đã bám sát các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Việc chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, mở rộng đối tượng sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn, người dân sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, thị trường cạnh tranh, minh bạch hơn.