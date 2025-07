Nhận đặc quyền từ TPBank Premier Banking, định vị phong cách sống giới tinh hoa

Ưu tiên mọi lúc, đồng hành mọi nơi

Tại TPBank, khách hàng cao cấp luôn nhận được đặc quyền ưu tiên. Không phải chờ đợi, không bị gián đoạn, khách hàng có thể lựa chọn giao dịch ưu tiên tại quầy với không gian sang trọng, cao cấp dành riêng cho các hội viên TPBank Premier Banking, hay có thể giao dịch tại TPBank LiveBank 24/7, hoặc giao dịch qua điện thoại với độ bảo mật cao.

Đội ngũ chuyên viên tài chính chuyên nghiệp TPBank sẵn sàng đồng hành, đưa ra những tư vấn để khách hàng có thể an tâm tận hưởng các dịch vụ và giải pháp tài chính tối ưu.

TPBank Premier Banking không chỉ là dịch vụ, mà là trải nghiệm may đo đáp ứng tối đa mong muốn cá nhân hóa, sự tinh tế và tiêu chuẩn quốc tế trong từng giao dịch.

Chị Trần Lệ Quyên, một doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản tại Hà Nội, chia sẻ chọn TPBank Premier không chỉ vì sự thuận tiện khi giao dịch mà còn bởi cảm giác được tôn trọng và thấu hiểu. “Chuyên viên tư vấn luôn nhớ rõ nhu cầu của tôi, thậm chí đề xuất các giải pháp trước cả khi tôi kịp hỏi. Điều đó tạo nên sự tin cậy tuyệt đối”, chị Quyên nói.

Anh Vũ Đình Phúc, giám đốc điều hành một công ty logistics tại TPHCM, cho biết: “Là người thường xuyên di chuyển giữa các tỉnh và ra nước ngoài, tôi đánh giá cao sự linh hoạt của dịch vụ TPBank Premier Banking. Dù ở đâu, tôi cũng có thể xử lý nhanh các khoản đầu tư hoặc vấn đề tài chính chỉ qua một cuộc gọi và luôn có người hỗ trợ ngay”.

TPBank Premier Banking mang tới nhiều ưu đãi cho khách hàng tinh hoa.

Quản lý tài chính thông minh cho giới thượng lưu

TPBank phát triển phiên bản ứng dụng riêng dành cho khách hàng Premier với các tính năng bảo mật , tích hợp các lớp bảo mật sinh trắc học, nhận diện khuôn mặt, vân tay. Người dùng có thể chủ động bảo vệ tài sản thông qua tính năng khóa tất toán sổ tiết kiệm trực tuyến, được bảo vệ bởi giải pháp bảo hiểm hỗ trợ chi trả tổn thất do lừa đảo trực tuyến do TPBank triển khai nhằm tăng cường an ninh tài chính cá nhân.

Từ đó, TPBank được nhiều khách hàng trẻ tuổi thành đạt và thế hệ trung niên hiện đại tin tưởng giao phó tài sản. Đây cũng là đối tượng khách hàng chiếm tỷ trọng không nhỏ trong tệp khách hàng cao cấp tại TPBank.

TPBank được nhiều khách hàng trẻ tuổi thành đạt và thế hệ trung niên hiện đại tin tưởng giao phó tài sản.

Với giao diện thông minh, dễ sử dụng và các tiện ích như quản lý thẻ, thanh toán, quản lý khoản vay, đầu tư, mua vàng online, bán ngoại tệ online… và các tính năng cá nhân hóa ứng dụng AI, ứng dụng TPBank đồng hành cùng các khách hàng như một trợ lý tài chính cá nhân tin cậy.

Anh Nguyễn Văn Long, một khách hàng trẻ tuổi, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, chia sẻ luôn đánh giá cao ứng dụng TPBank Premier vì khả năng cá nhân hóa cao. “Giao diện rõ ràng, dễ thao tác, và các đề xuất đầu tư phù hợp với thói quen chi tiêu của tôi”, anh Long đánh giá.

Tận hưởng thế giới ưu đãi tinh hoa cùng TPBank Premier Banking

Một trong những điểm nhấn trong hệ thống dịch vụ TPBank Premier Banking chính là những ưu đãi đặc quyền dành riêng cho khách hàng.

Những trải nghiệm ẩm thực cao cấp cũng được nâng tầm với đặc quyền bữa tối thượng hạng. Khách hàng được thưởng thức những bữa tiệc vị giác tinh tế tại các nhà hàng Michelin sang trọng với ưu đãi đến 50%. Mỗi bữa ăn không chỉ là sự hòa quyện của hương vị tinh túy mà còn là những trải nghiệm ẩm thực độc đáo.

Nâng tầm những chuyến du ngoạn xa hoa, TPBank mang đến quyền lợi hoàn tiền lên đến 8% cho các dịch vụ đặt phòng khách sạn trên toàn cầu, giảm 20% khi đặt phòng khách sạn vào các ngày đôi tại Agoda (7/7, 8/8, 9/9).

Khách hàng được tận hưởng kỳ nghỉ tại những khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất mang đến sự thoải mái. Chi tiêu thẻ tại nước ngoài, các chủ thẻ TPBank Visa Signature cũng được hưởng mức phí chuyển đổi ngoại tệ 0,95%; trả góp linh hoạt lãi suất 0% không giới hạn giá trị giao dịch cho tất cả các chi tiêu.

Chủ thẻ TPBank Visa Signature được hưởng mức phí chuyển đổi ngoại tệ 0,95%.

Bên cạnh thẻ TPBank Visa Signature, thẻ TPBank World MasterCard cũng dần được nhiều khách hàng cao cấp lựa chọn, nhất là những người chi tiêu nhiều trong lĩnh vực y tế và giáo dục với ưu đãi hoàn tiền đến 8%.

Ông Đinh Văn Chiến, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, cho hay: “TPBank luôn dành sự quan tâm và đầu tư chiến lược cho phân khúc khách hàng cao cấp. Chúng tôi xây dựng các giải pháp phù hợp và mang tính chất may đo cho từng khách hàng, nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất và sự hài lòng tối đa. Trong năm 2025, TPBank triển khai thêm nhiều chương trình nhằm thu hút tệp khách hàng tiềm năng này đến với ngân hàng”.

TPBank đang triển khai nhiều chương trình tri ân dành riêng cho các khách hàng cao cấp mới vào hạng với quà tặng trị giá lên tới 30 triệu đồng. Để trải nghiệm dịch vụ khách hàng cao cấp và trở thành Hội viên TPBank Premier Banking, khách hàng có thể ghé chi nhánh/phòng giao dịch bất kỳ của TPBank, hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7 của TPBank 1900 6036/1900 58 58 85 để được tư vấn chi tiết.