Khởi nghiệp với chuồng gà 5 triệu đồng, người đàn ông có nguồn thu chục tỷ

Cả nhà có 1 quạt điện thì dành cho gà

Ông Trần Xuân Sơn (SN 1968, ở xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn cũ, Nghệ An) không chỉ nổi tiếng là chủ trang trại gà Lương Sơn với doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, còn là tấm gương về sự kiên trì, dám nghĩ dám làm, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và tích cực tham gia công tác xã hội.

Hiện tại, trang trại của ông Sơn có 23.000 con gà, trong đó 17.000 con đang cho thu hoạch trứng. Mỗi ngày, trang trại thu được khoảng 13.000 quả trứng, mang lại gần 40 triệu đồng/ngày từ sản phẩm này.

Trang trại nuôi gà của ông Sơn, đóng tại xã Nghĩa Hưng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Người đàn ông Nghệ An nuôi gà Ai Cập lai, thu tiền tỷ mỗi năm (Video: Nguyễn Phê - Cẩm Tiên).

Năm 2001, ông Sơn khởi nghiệp với vỏn vẹn 5 triệu đồng vay mượn từ người thân để mua giống và thức ăn. Thời điểm đó, gia đình ông chỉ có một chiếc quạt điện, nhưng cả nhà phải nhường cho đàn gà. Thiếu kỹ thuật, đàn gà chậm lớn, tỷ lệ đẻ thấp, khiến ông nhiều lần nản chí.

Đến năm 2004, dịch cúm gia cầm bùng phát, gà thịt và trứng không thể tiêu thụ. Ông Sơn phải đưa hơn 800 con gà vào rừng để “chạy dịch”. Suốt gần hai tháng, trứng gà không bán được, ông phải đập trứng trộn ngô, sắn làm thức ăn để duy trì đàn gà.

“Đó là giai đoạn khó khăn nhất, nhiều lúc chỉ muốn bỏ cuộc”, ông nhớ lại. May mắn, khi dịch được khống chế, giá trứng tăng mạnh, đàn gà đẻ đều đã giúp ông có vốn tái đầu tư và vực dậy niềm tin.

Người tiên phong thành tỷ phú

Nhận thấy cần đất tập trung để phát triển chăn nuôi quy mô lớn, ông Sơn mạnh dạn xin dồn điền đổi thửa. Sau nhiều lần thuyết phục, gia đình ông tập trung được 0,6ha đất để xây dựng trang trại. Song song đó, ông học sơ cấp thú y, tham gia tập huấn kỹ thuật, đi tham quan nhiều mô hình để tích lũy kiến thức.

Năm 2014, ông Sơn quyết định đầu tư hệ thống chuồng lạnh 1.000m2 nuôi 5.000 con gà đẻ. Nhờ được chăm sóc trong điều kiện nhiệt độ, độ ẩm ổn định, đàn gà khỏe mạnh, đẻ đều, mỗi năm cho 1,4-1,5 triệu quả trứng, doanh thu hơn 3 tỷ đồng, lợi nhuận 450-500 triệu đồng.

Hệ thống làm mát trang trại gà của ông Sơn được đầu tư khá công phu (Ảnh: Nguyễn Phê).

Từ thành công này, năm 2022, ông Sơn mở rộng quy mô, xây thêm chuồng lạnh, nâng tổng diện tích lên 3.000m2 với 23.000 con gà. Nhờ đó, doanh thu đạt 10 tỷ đồng/năm, lợi nhuận 1,5-2,5 tỷ đồng.

Điểm đặc biệt trong mô hình của ông Sơn là áp dụng chế độ dinh dưỡng bổ sung thảo dược cho đàn gà. Nhờ đó, trứng gà giàu omega-3, DHA, vitamin A, B1, B12, giảm cholesterol, không dư lượng kháng sinh.

“Có từng nào bán cũng hết, khách hàng rất ưa chuộng trứng gà thảo dược Lương Sơn”, ông Sơn nói.

Trang trại cũng chú trọng bảo vệ môi trường, dùng men vi sinh xử lý phân gà, chế biến thành phân hoai mục thương mại, mỗi năm cung cấp hơn 120 tấn cho bà con.

Năm 2023, trứng gà Lương Sơn được chứng nhận OCOP 3 sao (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), năm 2024 đạt tiêu chuẩn VietGAP (Quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt tại Việt Nam).

Ngoài hiệu quả kinh tế, ông Sơn còn tích cực đóng góp xã hội, tạo việc làm cho 7 lao động thường xuyên và 12-14 lao động thời vụ, hỗ trợ con giống, thức ăn, kỹ thuật cho hộ nghèo. Ngoài ra, ông còn phổ biến kiến thức, hướng dẫn phòng dịch cho các hội viên Hội nông dân xã.

Ông Phạm Ngọc Lưu, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng, cho biết mô hình nuôi gà đẻ trứng của gia đình ông Sơn đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, được đánh giá mang lại hiệu quả kinh tế cao và tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn.

Trang trại có 23.000 con gà, trong đó 17.000 con đang cho thu hoạch trứng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chính quyền địa phương luôn quan tâm, vận dụng cơ chế chính sách của nhà nước và của tỉnh để hỗ trợ ông Sơn mở rộng quy mô. Đồng thời, xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát những sản phẩm để xây dựng kế hoạch nâng hạng trong thời gian tới.

Nhờ những nỗ lực và đóng góp, năm 2020 ông Sơn được công nhận danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” cấp tỉnh, nhiều năm liền là Gia đình văn hóa. Đặc biệt, năm 2025, ông vinh dự được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc”.

Từ một nông dân khởi nghiệp với 5 triệu đồng trong cảnh thiếu thốn, ông Trần Xuân Sơn đã chứng minh rằng kiên trì học hỏi, dám nghĩ dám làm sẽ mang lại thành công lớn, không chỉ cho bản thân mà còn góp phần lan tỏa mô hình hiệu quả để cộng đồng cùng phát triển.