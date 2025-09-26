Giá trị giao dịch tài sản mã hoá tại Việt Nam ước vượt 200 tỷ USD (Ảnh minh hoạ: DT).

Báo cáo “Địa lý Tiền điện tử năm 2025” của Chainalysis cho biết, Việt Nam chỉ đứng sau Ấn Độ (338 tỷ USD) và Hàn Quốc về giá trị giao dịch trên chuỗi (on-chain).

Một số kênh tin tức kinh tế quốc tế cũng ước tính tổng giá trị giao dịch tại Việt Nam đã vượt 200 tỷ USD, phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ và mức độ chấp nhận ngày càng sâu rộng.

Trong 12 tháng tính đến tháng 6/2025, giá trị giao dịch on-chain tại Việt Nam tăng 55% so với cùng kỳ. Mức tăng này thấp hơn Nhật Bản (120%) hay Hàn Quốc (100%), nhưng được đánh giá là dấu hiệu của một thị trường bước vào giai đoạn trưởng thành.

Trong bức tranh chung, khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) chứng kiến tốc độ bùng nổ. Từ mức 81 tỷ USD/tháng vào tháng 7/2022, khối lượng giao dịch đã tăng gấp ba lần, đạt đỉnh 244 tỷ USD vào tháng 12/2024.

Đà tăng này giúp APAC nhiều lần vượt Bắc Mỹ, trở thành khu vực phát triển nhanh nhất toàn cầu.

Khác biệt của thị trường Việt Nam

Chainalysis nhận định, khác với nhiều quốc gia có xu hướng đầu cơ mạnh, Việt Nam là ví dụ tiêu biểu cho việc tài sản mã hoá dần trở thành “hạ tầng tài chính hàng ngày”. Các ứng dụng phổ biến gồm:

- Kiều hối: Nhiều người Việt ở nước ngoài chọn blockchain để gửi tiền về nước nhờ chi phí thấp và tốc độ nhanh.

- GameFi: Việt Nam nổi bật trong khu vực với nhiều dự án game blockchain thu hút người chơi toàn cầu.

- Bảo toàn giá trị: Người dùng phổ thông có xu hướng nắm giữ stablecoin và các tài sản mã hoá khác để phòng ngừa lạm phát.

Khác với Ấn Độ tận dụng lợi thế dân số và nhu cầu chuyển tiền, hay Hàn Quốc xem tiền mã hoá như kênh đầu tư thanh khoản cao, Việt Nam đang định hướng phát triển theo hướng thực tiễn. Chính phủ hiện triển khai cơ chế thí điểm (sandbox) cho tài sản số, đồng thời xây dựng hành lang pháp lý nhằm quản lý minh bạch, an toàn hơn.

Các chuyên gia cho rằng, khi hành lang pháp lý hoàn thiện, thị trường sẽ thu hút thêm dòng vốn đầu tư và góp phần củng cố vị thế của Việt Nam như một trung tâm tài sản số năng động trong khu vực.

Mặc dù ghi nhận sự tăng trưởng nhanh, báo cáo cũng cảnh báo một số rủi ro. Việt Nam chưa công nhận tiền mã hoá là phương tiện thanh toán hợp pháp. Hoạt động giao dịch vẫn tiềm ẩn nguy cơ biến động giá mạnh, lừa đảo và thiếu các cơ chế bảo vệ nhà đầu tư.