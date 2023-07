Ngày 25/7, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) có thông báo sẽ bảo dưỡng tổng thể nhà máy lần thứ nhất (tính từ thời điểm chính thức vận hành thương mại) vào ngày 25/8. Dự kiến đợt bảo dưỡng kéo dài trong 55 ngày.

Ông So Hasegawa, Tổng giám đốc NSRP, cho biết, bảo dưỡng tổng thể là một phần quan trọng trong cam kết về an toàn của NSRP. Điều này cho phép tiếp tục đảm bảo an toàn trong sản xuất, cung cấp công việc ổn định và lâu dài cho doanh nghiệp và lao động địa phương...

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ bảo dưỡng tổng thể lần thứ nhất từ ngày 25/8, dự kiến trong 55 ngày (Ảnh: Báo Thanh Hóa).

Việc bảo dưỡng tổng thể này sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các thông lệ sản xuất tốt nhất, với nỗ lực đảm bảo tính an toàn và bền vững trong quy trình sản xuất của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng như đảm bảo sản lượng ổn định của NSRP trong mục tiêu dài hạn.

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn hiện là một trong những nhà máy lọc hóa dầu được thiết kế và xây dựng với hệ thống công nghệ hiện đại, tiên tiến và phức tạp nhất châu Á. Công suất chế biến hiện tại là 200.000 thùng dầu thô mỗi ngày.