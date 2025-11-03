Ông Hồ Sỹ Hùng làm Chủ tịch VCCI

Chiều 3/11, Ban Thường trực Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 11, khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm kiện toàn chức danh Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành thông qua kết quả công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo VCCI khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2016. Cụ thể, Ban Chấp hành nhất trí để ông Phạm Tấn Công thôi giữ chức Chủ tịch VCCI, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường trực khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, ông Hồ Sỹ Hùng - Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030 - được bầu tham gia Ban Chấp hành và giữ chức Chủ tịch VCCI khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hồ Sỹ Hùng cho biết, VCCI là một tổ chức hội quần chúng ở trung ương do Đảng, Nhà nước thành lập và giao nhiệm vụ, tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam.

Liên đoàn tiếp tục gánh trên vai sứ mệnh chính là xây dựng một đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân có khát vọng và tinh thần dân tộc, đủ năng lực, bản lĩnh, trí tuệ để xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng vì hạnh phúc của nhân dân.

Mục tiêu của Liên đoàn là hỗ trợ phát triển một lực lượng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao dựa trên đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, vững vàng hội nhập vươn ra thế giới, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tân Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng phát biểu sau khi được bầu giữ cương vị mới (Ảnh: VCCI).

Ông Hùng nhấn mạnh VCCI cùng đội ngũ doanh nhân phải phối hợp, hợp tác, kết nối chặt chẽ với các cơ quan quản lý các cấp, đóng góp vào quá trình đối mới cơ chế quản lý, tiên phong mở đường trong các lĩnh vực mới, then chốt, khai mở các thị trường mới giàu tiềm năng.

Ông cho rằng đây cũng chính là quá trình gỡ khó, gỡ vướng cho doanh nghiệp, là quá trình hỗ trợ, hậu thuẫn cho doanh nghiệp lớn lên, đủ sức cạnh tranh ở cả sân nhà lẫn khu vực và quốc tế.

Ông Hồ Sỹ Hùng sinh năm 1968 tại Nghệ An. Ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1988 và nhận bằng Tiến sĩ về Kinh tế, Quản lý và Quy hoạch Kinh tế vào năm 1996. Năm 2012, ông Hồ Sỹ Hùng được phong học hàm Phó Giáo sư.

Ông Hồ Sỹ Hùng có gần 20 năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Từ tháng 9/2018, ông Hùng được Thủ tướng quyết định bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Từ tháng 3 năm nay, ông Hồ Sỹ Hùng được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính. Đến tháng 10, ông Hùng được Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trao quyết định làm Bí thư Đảng ủy VCCI, nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch VCCI khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.