Bỏ thuế khoán từ 2026: VCCI kiến nghị nới ngưỡng hóa đơn điện tử lên 3 tỷ

Từ 1/1/2026, thuế khoán sẽ bị bãi bỏ, hơn 5,2 triệu hộ và cá nhân kinh doanh chuyển sang cơ chế tự kê khai, nộp thuế.

Cơ quan quản lý đang đề xuất hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã, hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế. Quy định này không bắt buộc với hộ doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm.

Góp ý nội dung này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất chỉ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đối với các hộ kinh doanh đạt doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm.

VCCI nhận định đây là mức doanh thu tương đối thấp, chỉ nhỉnh hơn khoảng 500 triệu đồng so với ngưỡng không chịu thuế, trong khi nhiều hộ kinh doanh ở quy mô này còn hạn chế về năng lực tài chính cũng như trình độ quản lý, vận hành.

VCCI khẳng định việc áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là cần thiết, song cần có lộ trình và thiết kế chính sách phù hợp, tránh tạo thêm gánh nặng cho các hộ kinh doanh nhỏ.

Theo đó, VCCI kiến nghị nâng ngưỡng bắt buộc lên trên 3 tỷ đồng doanh thu/năm, tương ứng với mốc bắt đầu áp dụng phương pháp tính thuế dựa trên lợi nhuận.

Đối với các hộ có doanh thu thấp hơn, cơ quan thuế có thể tăng cường quản lý thông qua việc khai thác, đối chiếu dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau thay vì áp dụng đồng loạt hóa đơn điện tử có mã.

Thực tế, kết quả khảo sát hồi tháng 6 của VCCI cho thấy nhóm hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng còn gặp nhiều trở ngại khi chuyển đổi số. 32% hộ ở nông thôn và 23% ở đô thị thiếu vốn đầu tư thiết bị. Khoảng hai phần ba số hộ được hỏi chưa đủ kiến thức, kỹ năng công nghệ để vận hành hệ thống.

Vướng mắc nữa được VCCI nêu là quy định về thông tin người mua. Theo Nghị định 70, thông tin này phải có mã số thuế hoặc số định danh cá nhân người mua, trừ trường hợp khách lẻ (siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng xăng dầu, casino...).

Điều này khiến các tiệm như tạp hóa, quán ăn - vốn có lượng khách lẻ lớn, giá trị giao dịch nhỏ và cần thanh toán nhanh - gặp khó vì phát sinh thời gian, chi phí nhân sự nhập liệu, thậm chí gây tâm lý không thoải mái cho người tiêu dùng.

Do đó, VCCI kiến nghị cho phép hóa đơn của hộ kinh doanh bán cho cá nhân không kinh doanh được miễn các trường thông tin định danh (mã số thuế, định danh người mua...) để giảm tải thủ tục.

Liên quan tới chi phí được trừ khi xác định thuế, VCCI cũng đề nghị Bộ Tài chính bổ sung các khoản phí đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của chủ hộ, tiền đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Theo đơn vị này, đây là các chi phí thực tế và hợp lý, tương tự các khoản đang được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.