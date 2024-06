Người Việt tham gia đầu tư chứng khoán nhiều kỷ lục

Theo số liệu vừa được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) công bố, tính đến ngày 31/5, thị trường chứng khoán Việt Nam có tổng cộng 7,94 triệu tài khoản chứng khoán.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong nước, lên tới 7,87 triệu tài khoản. Tổ chức trong nước có 16.841 tài khoản. Khối ngoại đóng góp 41.812 tài khoản cá nhân và 4.535 tài khoản tổ chức.

Số lượng tài khoản chứng khoán vào cuối tháng 5 đã tăng 132.220 tài khoản so với thời điểm cuối tháng 4. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới 131.839 tài khoản trong tháng 5.

So với thời điểm đầu năm, số lượng tài khoản chứng khoán trên toàn thị trường đã tăng thêm 645.699 tài khoản, chủ yếu do lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước. Lượng tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước

Số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã vượt qua mức đỉnh thiết lập hồi tháng 9/2023 sau khi cơ quan điều hành thực hiện việc rà soát, làm sạch dữ liệu.

Trong tháng 5 chứng kiến sự gia tăng mạnh và thiết lập kỷ lục về mới về số lượng tài khoản đầu tư chứng khoán khi mà các chỉ số trên thị trường đều có diễn biến tích cực.

Bất chấp "lời nguyền" bán vào tháng 5 (sell in May and go away), VN-Index vẫn tăng 4,32% so với tháng 4 và tăng 11,66% so với cuối năm 2023, đóng cửa tại 1.261,72 điểm. VNAllshare tăng 5,08% so với tháng 4 và tăng 13,15% so với đầu năm.

Về thanh khoản thị trường, khối lượng cổ phiếu giao dịch bình quân đạt hơn 826 triệu cổ phiếu/ngày, với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 21.594 tỷ đồng/ngày; giảm 1,96% về khối lượng nhưng tăng 1,03% về giá trị so với tháng 4.