Người Việt chi hơn 13 tỷ đồng mua quần áo, phụ kiện in cờ Tổ quốc?

Theo dữ liệu từ nền tảng SocialTrend, từ ngày 1/8 đến 20/8, chủ đề lễ Quốc khánh 2/9 đã thu hút hơn 1,47 triệu lượt thảo luận và 8,23 triệu lượt tương tác, trở thành top 1 chủ đề hot nhất mạng xã hội những ngày qua.

Về mua sắm, bên cạnh các sản phẩm truyền thống như áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc hay băng rôn, các phụ kiện như khăn choàng in họa tiết quốc kỳ, gấu bông mặc áo in cờ, lightstick, dây buộc tóc và vòng tay yêu nước cũng được người tiêu dùng quan tâm.

Theo báo cáo của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn về sản phẩm thời trang và phụ kiện liên quan đến Quốc khánh 2/9, từ ngày 23/7 đến 23/8, tổng doanh số các sản phẩm thời trang và phụ kiện liên quan đến dịp đại lễ trên Shopee, Lazada, TikTok Shop và Tiki đạt 13,5 tỷ đồng, với 198.100 sản phẩm được bán ra.

So với cùng kỳ năm 2024, doanh số tăng 6.089% và sản lượng tăng 5.115%. Các sản phẩm trong phân khúc giá 100.000-200.000 đồng đóng góp lớn nhất, với doanh thu từ 2,5 đến 3,3 tỷ đồng, chủ yếu trên Shopee.

Trong đó, Hà Nội dẫn đầu về doanh số, chiếm 60,5% tổng thị phần. Con số này dễ lý giải bởi các hoạt động chính của đại lễ diễn ra tại Thủ đô, kéo theo nhu cầu “lên đồ” tham gia sự kiện cao hơn hẳn so với những khu vực khác. Thực tế này cho thấy yếu tố địa lý và bối cảnh tổ chức sự kiện có ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi tiêu dùng.

Người trẻ chụp ảnh với nón lá in hình cờ Việt Nam (Ảnh: DT).

Theo thống kê từ nền tảng EcomHeat, chỉ trong 2 tuần đầu tháng 8, từ ngày 3/8 đến 16/8, hơn 27.000 sản phẩm thời trang yêu nước như áo thun, đồ bộ cho bé… đã được bán ra trên nền tảng TikTok Shop, mang về 2,2 tỷ đồng doanh thu.

Với các mặt hàng phụ kiện, thống kê cho thấy 30.800 sản phẩm được bán ra, giúp các cửa hàng thu về 2,1 tỷ đồng doanh thu. Đặc biệt, khăn choàng yêu nước chiếm tới 86,6% tổng doanh thu nhóm phụ kiện. Lightstick (5,7%), gấu bông yêu nước (3,8%), dây buộc tóc (3,2%) và vòng tay yêu nước (0,7%)... là những con số được thống kê.

Không chỉ trên các sàn thương mại điện tử, tại nhiều cửa hàng ở Hà Nội cũng không khó để thấy các quầy bày bán sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa đất nước, như áo thun in quốc kỳ, in chữ “Việt Nam”, nón lá hay ghim áo hình cờ. Những sản phẩm này không chỉ ghi nhận doanh số tăng mạnh mà còn thúc đẩy một số cá nhân khởi nghiệp cấp tốc trong tháng 8, đạt kết quả bán hàng khả quan.