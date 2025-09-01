Quán cà phê ở Hà Nội mở xuyên đêm dịp 2/9, khách chi tiền triệu giữ chỗ

Theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, quanh các tuyến đường có đoàn diễu binh đi qua, nhiều hàng quán điều chỉnh giờ mở và đóng cửa để phục vụ khách hàng xuyên đêm.

Vốn chỉ mở đến 22h30, dịp này Tiny Coffee (Nguyễn Tri Phương) quyết định hoạt động xuyên đêm trong ngày 1/9. Quán có sức chứa 50-70 khách, không tăng giá hay thu phí giữ bàn.

"Có một vài năm chúng tôi mở hàng xuyên Tết, không tăng giá, không phụ thu và lần này cũng lựa chọn cách làm như vậy, không tăng giá, không phụ thu, không nhận đặt bàn. Chúng mình lựa chọn là khách nào ghé quán chúng mình đều nhận, có sao ngồi vậy chia sẻ cùng nhau không gian, cùng nhau đón mừng Quốc khánh 2/9", nhân viên tại quán chia sẻ.

Nhiều quán cà phê lớn cũng thay đổi lịch hoạt động. Laika Cafe (Thanh Niên) mở cửa từ 3h ngày 30/8 và 2/9, tặng kèm ly in hình cờ, nón lá, sticker cho khách. Kalina Cafe (Bà Triệu) cũng mở xuyên đêm ngày 1/9 và bổ sung thêm các món ăn khuya cho khách hàng.

Nyna Coffee (Nguyên Hồng) cho biết dù nới giờ phục vụ, quán không phụ thu hay tăng giá, chỉ tính phí đối với khách gửi đồ qua đêm. Nhân viên tại đây cho biết nhiều bàn đã được khách hàng đặt trước cả tuần để ngồi qua đêm.

Nhiều quán cà phê có vị trí thuận tiện để xem diễu binh (Ảnh: IT).

Còn quán Garden Coffee (Liễu Giai) công khai mức giá cọc 200.000 đồng/người từ các buổi sơ duyệt đến tổng duyệt, riêng ngày 2/9 tăng lên 280.000 đồng/người, kèm một món đồ uống. Quán yêu cầu khách chuyển cọc 100% để giữ bàn.

Essence Cafe (Ngô Quyền) cũng cho biết thay vì đóng cửa lúc 23h, ngày 2/9 quán sẽ mở tới khi hết khách. Ngoài ra, quán còn bán chỗ ngồi đẹp ở tầng 2, tầng 4 và sân thượng tầng 5 có tầm nhìn bao quát đoàn diễu binh với giá 250.000 đồng/người.

Quán Trà Mai Khôi (Ngô Quyền) cũng quyết định mở qua đêm thay vì 8h-23h như thường ngày để phục vụ khách dịp tổng duyệt. The Sipping Bar, nằm trong Công viên Thống Nhất, thông báo ngày 2/9 sẽ thu phí dịch vụ 100.000 đồng/người sau 17h.

Tại khu vực Nguyễn Thái Học, Liễu Giai, nhiều quán cũng niêm yết giá cọc 200.000-300.000 đồng/khách kèm một loại đồ uống.

Anh Dũng (Thanh Xuân), đã đặt bàn tại một quán cà phê gần hồ Hoàn Kiếm từ 2 tuần trước. “Bao nhiêu năm mới có một lần, đắt rẻ không quan trọng. Tôi sẵn sàng bỏ ra hơn 1 triệu đồng để giữ chỗ cho cả gia đình hòa mình vào ngày đại lễ”, anh nói.

Anh Dũng cho biết các quán gần hồ Hoàn Kiếm và phố cổ thường bán combo đồ uống kèm đồ ăn nhẹ với giá từ 300.000 đồng đến khoảng 1 triệu đồng/khách, tùy vị trí chỗ ngồi. Khách thường phải đặt cọc 50-100% tổng hóa đơn, thậm chí có nơi chỉ giữ chỗ trong khoảng thời gian nhất định, quá giờ sẽ mất cả cọc lẫn ghế.

Đại diện một quán cà phê trên đường Điện Biên Phủ cho biết toàn bộ chỗ ngồi đã được đặt kín từ các ngày sơ duyệt, tổng duyệt và ngày lễ chính 2/9 cũng hết chỗ từ hơn một tuần trước.