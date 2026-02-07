Bitcoin ngược dòng phục hồi, rúng động vụ "tặng nhầm" 44 tỷ USD

Thị trường tài chính toàn cầu vừa chứng kiến một phiên giao dịch cuối tuần đầy cảm xúc, nơi ranh giới giữa thảm họa kỹ thuật và sự thăng hoa của giá cả trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Trong khi dòng tiền lớn trên thế giới đang hối hả bắt đáy đẩy giá bitcoin hồi phục mạnh mẽ, thì tại Hàn Quốc - một trong những thủ phủ crypto sôi động nhất - nhà đầu tư lại trải qua những giây phút thót tim vì lỗi "ngón tay béo" trị giá hàng chục tỷ USD.

Sự cố "trên trời rơi xuống" trị giá 44 tỷ USD

Theo thông tin từ Reuters, trong một chương trình khuyến mại dự kiến chỉ tặng các khoản tiền nhỏ trị giá khoảng 2.000 won (tương đương 1,37 USD), hệ thống của Bithumb đã gặp lỗi nghiêm trọng. Thay vì nhận tiền lẻ, các khách hàng may mắn đã nhận được ít nhất 2.000 bitcoin mỗi người.

Với thị giá hiện tại, tổng số lượng 620.000 bitcoin bị chuyển nhầm này có giá trị lên tới 44 tỷ USD. Sự việc lập tức kích hoạt một làn sóng bán tháo hoảng loạn trên sàn nội địa. Biểu đồ giá trên Bithumb ghi nhận bitcoin có lúc lao dốc tới 17%, rớt xuống mức 81,1 triệu won vào tối thứ Sáu, trước khi sàn này kịp thời can thiệp.

Bithumb đã phải tạm ngừng giao dịch và rút tiền đối với gần 700 tài khoản bị ảnh hưởng chỉ sau 35 phút phát hiện lỗi. "Chúng tôi đã thu hồi được 99,7% số tiền và khẳng định đây là lỗi nội bộ, không liên quan đến tấn công mạng", đại diện sàn trấn an.

Tuy nhiên, sự cố này như "đổ thêm dầu vào lửa" đối với Bithumb, khi sàn này vốn đang bị Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (FTC) điều tra về các cáo buộc quảng cáo sai sự thật về tính thanh khoản và các chương trình khuyến mại gây hiểu lầm, theo DL News.

Sàn giao dịch tiền mã hóa Bithumb của Hàn Quốc đã vô tình phân phát hơn 40 tỷ USD giá trị bitcoin cho khách hàng dưới dạng phần thưởng khuyến mại, dẫn tới làn sóng bán tháo mạnh trên sàn (Ảnh: Reuters).

Bitcoin rũ bỏ áp lực, tái chiếm mốc 70.000 USD

Gạt qua những ồn ào tại Hàn Quốc, bức tranh toàn cảnh của thị trường tiền số quốc tế đang cho thấy sức bật mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ CoinDesk, sau cú sập xuống vùng 60.000 USD vào ngày 5/2, bitcoin đã có nhịp hồi phục ấn tượng trong phiên giao dịch sáng 6/2 tại Mỹ.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới đã tăng vọt qua mốc 68.000 USD và nhanh chóng chinh phục lại ngưỡng 70.000 USD, đánh dấu mức phục hồi gần 17% so với đáy ngắn hạn trước đó. Sắc xanh cũng lan tỏa sang các đồng tiền số vốn hóa lớn (altcoins). Ether (ETH) và solana (SOL) đều ghi nhận mức tăng trên 2%. Đáng chú ý nhất là XRP với cú bứt tốc 17%, chạm ngưỡng 1,50 USD.

Giới quan sát nhận định, đây là một pha "rũ bỏ" điển hình để loại bỏ các nhà đầu tư yếu tâm lý trước khi thị trường tìm lại điểm cân bằng.

Ông Paul Howard, Giám đốc tại công ty giao dịch Wincent, phân tích trên góc độ kỹ thuật: "Chỉ báo động lượng RSI đã rơi vào vùng quá bán rất sâu, kết hợp với khối lượng giao dịch BTC và ETH tăng vọt lên mức cao nhất trong hai năm qua. Một nhịp hồi phục kỹ thuật vào lúc này là điều tất yếu, nếu không xảy ra mới là bất thường".

"Cá mập" Strategy: Vững tay chèo trước sóng dữ

Giữa những biến động dữ dội của giá cả, tâm điểm chú ý của giới đầu tư tổ chức vẫn đổ dồn về Strategy (MSTR) - doanh nghiệp nắm giữ bitcoin lớn nhất thế giới của tỷ phú Michael Saylor. Việc công ty này báo lỗ 14,2 tỷ USD trong quý IV và giá cổ phiếu chia đôi từ đỉnh đã dấy lên nhiều lo ngại về khả năng thanh khoản.

Tuy nhiên, theo The Block, CEO Phong Le của Strategy đã đưa ra một thông điệp đanh thép để trấn an cổ đông: Bảng cân đối kế toán của công ty vẫn cực kỳ vững chắc.

Dự trữ bitcoin của Strategy đủ để trang trải nợ vay, chỉ khi BTC lao dốc về 8.000 USD và duy trì trong nhiều năm, công ty mới có thể buộc phải tái cơ cấu (Minh họa: CryptoRank).

"Kịch bản duy nhất buộc chúng tôi phải tái cơ cấu hay bán bitcoin là khi giá rớt về mức 8.000 USD và nằm im ở đó trong 5-6 năm", ông Le khẳng định. Với mức giá hiện tại quanh vùng 70.000 USD, khoảng cách đến "ngưỡng tử thần" này là vô cùng xa vời. Thậm chí, ngay cả khi bitcoin "bốc hơi" 90% giá trị, tài sản của Strategy vẫn đủ để cân đối nợ ròng.

Không chỉ "thủ", Strategy còn tiếp tục "công". Bất chấp đà giảm vừa qua, công ty này vừa chi thêm 75,3 triệu USD để gom 855 Bitcoin, nâng tổng sở hữu lên hơn 713.500 BTC.

Michael Saylor, Chủ tịch của Strategy, cũng trực tiếp bác bỏ những lo ngại về việc máy tính lượng tử có thể bẻ khóa bảo mật bitcoin -một chủ đề đang gây xôn xao cộng đồng. Ông gọi đây là những tin đồn vô căn cứ và cam kết sẽ đầu tư vào các chương trình an ninh để Bitcoin sẵn sàng kháng lại rủi ro lượng tử trong tương lai.

Những diễn biến trong 24 giờ qua một lần nữa khẳng định tính chất khắc nghiệt nhưng đầy cơ hội của thị trường này.