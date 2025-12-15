Nghị định 319 mở "cơ hội vàng" cho Hòa Phát, Thaco... với ngành đường sắt

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 319 để triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt về phát triển khoa học, công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ đối với công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt theo các nghị quyết của Quốc hội.

Nghị định mới cho phép lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam được giao nhiệm vụ hoặc được đặt hàng nhận chuyển giao công nghệ phục vụ dự án đường sắt, song phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể.

Đó là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo đúng quy định pháp luật, có chức năng nhiệm vụ, gắn với ngành nghề kinh doanh và phù hợp với lĩnh vực công nghệ nhận chuyển giao.

Chính phủ đưa ra hàng loạt tiêu chí lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam được giao nhiệm vụ hoặc được đặt hàng nhận chuyển giao công nghệ phục vụ dự án đường sắt (Ảnh: IT).

Doanh nghiệp phải có quy mô về nhà xưởng, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, lắp đặt máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ; có nguồn lực tài chính hoặc khả năng huy động vốn.

Cùng với đó là đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, người lao động có năng lực. Doanh nghiệp cam kết bảo đảm hoàn thành việc tiếp nhận, làm chủ, vận hành công nghệ.

Đặc biệt, tổ chức, doanh nghiệp đó phải không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản.

Theo nghị định của Chính phủ, để thực hiện việc đặt hàng, chủ đầu tư dự án đường sắt sẽ gửi yêu cầu về tiêu chí lựa chọn đến Bộ Xây dựng và UBND cấp tỉnh để các cơ quan này thông báo công khai.

Nghị định nêu rõ, chủ đầu tư dự án đường sắt xác định yêu cầu cụ thể đối với các tiêu chí quy định ở trên, bảo đảm phù hợp với loại công nghệ nhận chuyển giao phục vụ dự án đường sắt.

Từ đó, doanh nghiệp tham gia sẽ gửi hồ sơ đăng ký và sau 30 ngày các cơ quan liên quan sẽ thành lập Hội đồng tư vấn để đánh giá tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí theo quy định.

Sau thời hạn 20 ngày hội đồng sẽ hoàn thành việc đánh giá và trong thời hạn 15 ngày hội đồng cho ý kiến, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh sẽ quyết định lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam được giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng nhận chuyển giao công nghệ phục vụ dự án đường sắt.

Trước đó, Chính phủ đã giao nhiều nhiệm vụ cho các doanh nghiệp. Cụ thể, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được giao đảm nhận vận hành, Tập đoàn Hòa Phát được giao sản xuất đường ray, Tập đoàn Trường Hải (Thaco) chế tạo toa tàu, Tập đoàn Vingroup triển khai dự án tàu điện ngầm từ nội đô TPHCM đến Cần Giờ...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu TPHCM khẩn trương nghiên cứu, giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp triển khai dự án đường sắt kết nối từ TPHCM đến sân bay Long Thành, đảm bảo nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, đồng thời chia sẻ rủi ro hợp lý giữa các bên.