Ngày mai diễn ra Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025

Tiếp nối thành công Diễn đàn ESG Việt Nam lần thứ nhất năm 2024, Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" do báo Dân trí tổ chức sẽ diễn ra vào 13h30 ngày 22/12 tại khách sạn Pullman, Hà Nội. Diễn đàn quy tụ đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp cùng cộng đồng quan tâm đến thực thi ESG, phát triển bền vững.

Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 sẽ tập trung vào một trong những yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới là khoa học và công nghệ. Chủ đề này được đánh giá phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Diễn đàn năm nay được tổ chức với chuỗi hoạt động trọng tâm, gồm các tham luận chuyên sâu, các phiên thảo luận đa chiều giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của khoa học - công nghệ trong thúc đẩy thực hành ESG, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Ngoài ra, Vietnam ESG Awards 2025 sẽ là điểm nhấn quan trọng, nơi ghi nhận, tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức tiên phong, có sáng kiến và kết quả nổi bật trong thực hiện các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị tại Việt Nam. Đây cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa các mô hình phát triển bền vững tiêu biểu.

Diễn đàn được kỳ vọng trở thành không gian trao đổi sâu rộng về xu hướng ESG mới nhất, các chiến lược chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và những yêu cầu tuân thủ đang nổi lên trong khu vực.

Dàn diễn giả tại Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 (Ảnh: Dân trí).

Năm ngoái, trong khuôn khổ Vietnam ESG Awards 2024, 31 đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc áp dụng và thực hiện ESG đã được vinh danh với nhiều hạng mục danh vị quan trọng.

Vietnam ESG Awards 2025 được kỳ vọng sẽ phát hiện, đánh giá và tôn vinh những doanh nghiệp chất lượng hơn nữa, đặc biệt nhấn mạnh yếu tố khoa học công nghệ - yếu tố đóng vai trò then chốt trong công cuộc vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thành viên Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 là những cá nhân có uy tín, tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực ESG, được Ban tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam mời tham gia và cam kết đóng góp cho sự phát triển của Diễn đàn.

Trước đó, hàng loạt sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 đã được báo Dân trí tổ chức tại Hà Nội và TPHCM.

Ngày 14/8, báo Dân trí phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM tổ chức hội thảo chủ đề “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?”. Nhiều mô hình ứng dụng AI thực tế đã được chia sẻ, mang lại góc nhìn mới về cách doanh nghiệp có thể tận dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí và hướng tới phát triển bền vững.

Sau đó, Hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu đến hành động” đã diễn ra chiều 26/11 tại Hà Nội. Hội thảo thu hút sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về ESG, chuyển đổi số và AI, cùng đại diện lãnh đạo doanh nghiệp tiên phong, mang đến những chia sẻ thiết thực về cách ứng dụng khoa học công nghệ và quản trị dữ liệu để triển khai ESG hiệu quả trong từng cấu phần E, S, G.

Các phiên họp Hội đồng cấp cao và Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 cũng đã được tổ chức. Ngày 15/12, Hội đồng Thẩm định cũng đã họp phiên cuối để chốt danh sách doanh nghiệp vào vòng đánh giá chuyên sâu.