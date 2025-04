Ngân hàng TMCP Tiên Phong bị xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hànhvừa ra Quyết định số 51 về việc, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - mã chứng khoán: TPB).

Theo quyết đóịnh này, TPBank đã không thực hiện đúng thời hạn quy định pháp luật khi đăng ký và lưu ký hai mã trái phiếu TPBL2434009 và TPBL2434029 tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam không đúng thời hạn quy định theo pháp luật.

TPBank được thành lập vào năm 2008 và chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) từ năm 2018.

Xử phạt hành chính TPBank do vi phạm liên quan đến trái phiếu (Ảnh: Mạnh Quân).

Một số cổ đông tổ chức đang sở hữu lượng lớn cổ phần ở TPBank có thể kể đến Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Công ty cổ phần FPT, Công ty TNHH SP, Công ty TNHH JB, Công ty cổ phần Hải Phòng Invest, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, Công ty cổ phần phát triển Bất động sản Dragon...

Quỹ PYN Elite Fund, tổ chức International Finance Corporation (IFC), quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited, quỹ SCB Vietnam Alpha Fund Not for Retail Investors, quỹ SBI Ven Holdings PTE. LTD cũng sở hữu lượng lớn cổ phần TPBank.

Một số cổ đông cá nhân nắm lượng lớn cổ phần TPBank là ông Đỗ Anh Tú. Ông Tú từng là Phó chủ tịch HĐQT TPBank trước khi viết đơn từ nhiệm vào tháng trước. Ông cũng là em ruột của ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT TPBank.

Con trai và con gái của ông Tú, lần lượt là ông Đỗ Minh Quân và bà Đỗ Quỳnh Anh cũng là cổ đông nắm lượng lớn cổ phần tại TPBank.

Ông Đỗ Minh Đức và bà Đỗ Vũ Phương Anh (các con của ông Đỗ Minh Phú) cũng nắm lượng lớn cổ phần ngân hàng.