Ngân hàng rao bán khoản nợ gần 750 tỷ đồng của công ty bán ô tô Trung Quốc

BIDV chi nhánh Bắc Hưng Yên vừa thông báo về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Ô tô Đông Phong, địa chỉ tại Khu công nghiệp Phố Nối A, quốc lộ 5, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên.

Giá trị khoản nợ tạm tính đến thời điểm 5/5 là hơn 749,7 tỷ đồng. Giá khởi điểm dự kiến bằng tổng dư nợ gốc, lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn và phí (nếu có) tại thời điểm ký hợp đồng bán đấu giá khoản nợ.

Ngân hàng muốn xử lý khoản nợ gần 750 tỷ đồng của công ty bán ô tô Trung Quốc (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo giới thiệu trên website, Công ty TNHH Ô tô Đông Phong Việt Nam trực thuộc tập đoàn ô tô Dongfeng tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), được thành lập và hoạt động năm 2011.

Công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và nhập khẩu, buôn bán xe tải, các loại, phụ tùng, linh kiện Dongfeng. Theo đơn vị này, phần lớn các linh kiện ô tô, động cơ của chúng tôi được nhập khẩu từ Tập đoàn ô tô Dongfeng… Ngoài phân phối các loại xe tải, xe chuyên dụng và phụ tùng, công ty này đồng thời cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng, bảo hành và các linh kiện nhập ngoại.

Công ty này đã ký kết được nhiều hợp đồng cung cấp xe phun nước rửa đường tưới cây, xe quét đường hút bụi, xe hút chất thải hầm cầu, xe trộn bê tông... cho các đơn vị gồm Tổng Công ty Cienco 4 (Nghệ An), Công ty cổ phần 473, Công ty TNHH XD Sơn Trang, Công ty TNHH Thiên Trường An (Ninh Bình), Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông, khu đô thị hiện đại Vincity, các công ty cây xanh, công ty môi trường đô thị các tỉnh thành trong cả nước.