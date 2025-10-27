Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết tái khởi động loạt dự án bất động sản

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp chiều 27/10, bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự, khẳng định đến nay ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, đã thi hành xong toàn bộ các khoản tiền phải thi hành trong bản án, cũng như các khoản liên đới bồi thường với các bị cáo khác.

Việc xem xét giảm án phạt tù với ông Quyết, theo bà Hoa, có thể áp dụng theo Bộ luật Hình sự hoặc theo Luật Đặc xá.

Đáng chú ý, thời gian qua, Tập đoàn FLC đã đồng loạt khởi động nhiều kế hoạch mới, đánh dấu giai đoạn tái thiết mạnh mẽ sau thời gian trầm lắng.

Cụ thể, FLC đang tái khởi động nhiều dự án bất động sản quy mô lớn trên cả nước. Đầu tháng 6, tập đoàn tổ chức lễ ra quân dự án Hausman Premium Residences tại khu đô thị FLC Premier Parc (phường Đại Mỗ, Hà Nội).

Trước đó, tháng 4, tỉnh Gia Lai đã chấp thuận để tập đoàn này nghiên cứu, lập quy hoạch khu đô thị sân bay tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát. Tháng 10, doanh nghiệp cũng từng đề xuất quy hoạch quần thể sân golf, biệt thự nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị và khu vui chơi giải trí quy mô khoảng 700ha tại Quảng Trị, với tổng vốn đầu tư dự kiến 20.000 tỷ đồng.

Trụ sở Tập đoàn FLC tại Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Bên cạnh đó, FLC cũng chính thức tiếp quản lại hãng hàng không Bamboo Airways. Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm cho biết việc tiếp tục sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways ở thời điểm hiện tại vượt quá phạm vi năng lực tài chính và quản trị của nhóm nhà đầu tư mới.

Do đó, ông đề nghị Tập đoàn FLC xem xét tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways. Chủ tịch Bamboo Airways đã báo cáo đại hội đồng cổ đông kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của nhóm nhà đầu tư cho Tập đoàn FLC.

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC mới đây cũng ra thông báo họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 2 vào ngày 11/11 tại Hà Nội. Dự kiến, ban lãnh đạo tập đoàn này sẽ trình tờ trình miễn nhiệm 3 thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung hai thành viên mới cho nhiệm kỳ 2021-2026.

Danh sách 3 thành viên HĐQT sẽ trình miễn nhiệm lần này gồm ông Lê Bá Nguyên, ông Nguyễn Chí Công và ông Đỗ Mạnh Hùng. Thời điểm có hiệu lực sẽ kể từ ngày được đại hội chấp thuận việc miễn nhiệm.

Trước đó, 2 thành viên HĐQT là ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Nguyễn Chí Công vừa cùng từ chức ngày 20/10 sau chưa đầy một năm từ khi được bổ nhiệm. Trong đơn từ nhiệm, ông Hùng và ông Công đều cho biết vì lý do cá nhân nên không sắp xếp được thời gian đảm nhiệm công việc của thành viên HĐQT.

HĐQT Tập đoàn FLC hiện có 5 thành viên, song đến nay đã có 3 người nộp đơn từ chức. Trước đó, vào đầu tháng 12/2024, ông Lê Bá Nguyên - Chủ tịch HĐQT, đồng thời là anh vợ của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết - cũng xin rút khỏi HĐQT với lý do không thể sắp xếp thời gian tham gia các cuộc họp.