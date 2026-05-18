Ngân hàng giảm sâu lãi suất tiết kiệm, mức 8%/năm không còn

Sau khi tăng lãi suất huy động 0,2-0,6 điểm %/năm ở các kỳ hạn 6-36 tháng vào tuần trước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa quay đầu giảm mạnh lãi suất tiết kiệm trực tuyến, với mức giảm cao nhất tới 0,7 điểm %/năm.

Theo biểu lãi suất huy động mới, lãi suất tiền gửi online kỳ hạn 6-36 tháng giảm 0,1-0,7 điểm %/năm tùy số tiền gửi. Trong đó, khách hàng gửi từ 500 triệu đồng trở lên chịu mức giảm mạnh nhất. Hiện lãi suất trực tuyến cao nhất còn 7,3%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng, thấp hơn đáng kể so với mức 8%/năm được áp dụng tuần trước. Trong khi đó, lãi suất huy động tại quầy được ngân hàng giữ nguyên.

So với tháng trước, số ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động trong tháng 5 khá hạn chế. Từ đầu tháng đến nay, mới ghi nhận Sacombank, Saigonbank và OCB thay đổi biểu lãi suất. Trong đó, Saigonbank giảm lãi suất ở phần lớn kỳ hạn nhưng tăng mạnh lãi suất kỳ hạn 13 tháng lên 7,9%/năm. Sacombank sau đợt tăng lãi suất cũng nhanh chóng điều chỉnh giảm trở lại, còn OCB tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn từ 1-36 tháng.

Gửi tiền ngân hàng nào lãi cao nhất

Theo biểu lãi suất các ngân hàng công bố ngày 18/5, ở kỳ hạn một tháng, lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng dao động từ 1,6-4,75%/năm. Mức cao nhất 4,75%/năm được nhiều ngân hàng niêm yết như Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, ACB, OCB hay Sacombank. Trong khi đó, SCB niêm yết thấp nhất ở mức 1,6%/năm.

Tại kỳ hạn 3 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến quanh mức 4,65-4,75%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục duy trì mức 4,75%/năm, trong khi một số ngân hàng tư nhân như Techcombank, TPBank hay VPBank niêm yết thấp hơn, dao động từ 4,65%/năm. SCB tiếp tục là ngân hàng có mức thấp nhất với 1,9%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất huy động phân hóa rõ rệt, dao động 2,9-7,2%/năm. MBV niêm yết mức cao nhất 7,2%/năm, tiếp đến là ACB với 7,1%/năm. Các ngân hàng như LPBank, PGBank, Sacombank và Bac A Bank niêm yết từ 6,7-6,9%/năm. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh dao động 5,8-6,6%/năm.

Đối với kỳ hạn 9 tháng, MBV và ACB cùng niêm yết mức cao nhất 7,2%/năm. Nhiều ngân hàng khác như LPBank, PGBank, Sacombank, OCB hay BVBank áp dụng lãi suất từ 6,6-6,9%/năm. Ở chiều ngược lại, SCB tiếp tục niêm yết mức lãi suất gửi tiền thấp nhất 2,9%/năm.

Tại kỳ hạn 12 tháng, ACB dẫn đầu với mức lãi suất tiền gửi 7,3%/năm, theo sau là MBV với 7,2%/năm. LPBank, PGBank và VIB cùng niêm yết 7%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, VietinBank và Vietcombank áp dụng mức 6,8%/năm, trong khi BIDV niêm yết 5,9%/năm.

Ở kỳ hạn 18 tháng, MBV duy trì mức 7,2%/năm, cao nhất trong nhóm khảo sát. LPBank theo sau với mức 7,1%/năm. Các ngân hàng như Sacombank, OCB, PGBank, Agribank, VietinBank và Vietcombank niêm yết quanh mức 6,8-6,9%/năm. Trong khi đó, SCB tiếp tục có mức lãi suất tiết kiệm thấp nhất với 3,9%/năm.