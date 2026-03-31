Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo quyết liệt ổn định mặt bằng lãi suất

Ngân hàng Nhà nước vừa có Công văn số 2342 về việc thực hiện các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất.

Tại công văn, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Thống đốc về các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm nay. Mục tiêu là góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng bền vững, đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống.

Các đơn vị được yêu cầu tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất, qua đó góp phần ổn định thị trường tiền tệ theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tuân thủ nghiêm các quy định về lãi suất, bao gồm việc niêm yết lãi suất tiền gửi, áp dụng trần lãi suất tiền gửi theo quy định.

Đồng thời, các nhà băng cần tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra nội bộ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các tổ chức tín dụng cũng phải tiếp tục công bố công khai lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và cho vay, cũng như lãi suất của các chương trình, gói tín dụng trên trang thông tin điện tử, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng được yêu cầu chủ động cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn hợp lý, bảo đảm thanh khoản và khả năng chi trả, tránh gây xáo trộn mặt bằng lãi suất trên thị trường.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Ngân hàng Nhà nước, dòng tín dụng cần được định hướng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Đối với Ngân hàng Nhà nước các khu vực, nhà điều hành tiền tệ yêu cầu tăng cường chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất.

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm việc công bố công khai lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và cho vay, cũng như lãi suất của các chương trình, gói tín dụng và các loại lãi suất khác (nếu có) trên trang thông tin điện tử, nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng trong quá trình tiếp cận nguồn vốn.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh theo dõi, giám sát diễn biến lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay trên địa bàn; tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo Thống đốc những vấn đề vượt thẩm quyền.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, cũng như việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của các tổ chức tín dụng. Cơ quan này sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và Ngân hàng Nhà nước liên quan đến lãi suất.

Thời gian qua, mặt bằng lãi suất tiết kiệm trên thị trường có xu hướng tăng trở lại ở cả lãi suất huy động và cho vay, sau giai đoạn duy trì ở mức thấp để hỗ trợ phục hồi kinh tế. Tại một số tổ chức tín dụng, lãi suất huy động kỳ hạn dài đã được điều chỉnh lên mức cao, có nơi chạm ngưỡng khoảng 7-8%/năm, thậm chí cao hơn khi áp dụng các chương trình ưu đãi.

Diễn biến này kéo theo lãi suất cho vay nhích lên ở một số lĩnh vực, đặc biệt với các khoản vay trung và dài hạn, làm gia tăng chi phí vốn đối với doanh nghiệp và người dân.