Ngân hàng ngừng giao dịch bằng hộ chiếu từ năm 2026

Các ngân hàng dừng giao dịch thanh toán, rút tiền qua tài khoản thanh toán, thẻ với khách sử dụng giấy tờ tùy thân là hộ chiếu từ ngày 1/1/2026.

Đây là điều khoản bắt buộc được quy định tại Thông tư 17/2024 và Thông tư 18/2024 của Ngân hàng Nhà nước. Hai thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, ngoại trừ một số điều khoản có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo đó, các ngân hàng sẽ không chấp nhận hộ chiếu như giấy tờ tùy thân khi khách hàng là công dân Việt Nam thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ. Để tránh gián đoạn giao dịch, người dân được khuyến nghị sớm cập nhật thông tin tại ngân hàng bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc căn cước điện tử.

Việc chuyển đổi là bắt buộc vì từ năm 2026, hệ thống ngân hàng chỉ xử lý giao dịch khi khách hàng đã xác thực danh tính và đối chiếu thành công dữ liệu sinh trắc học.

Theo Thông tư 17, khách hàng chỉ được rút tiền hoặc thực hiện giao dịch điện tử khi dữ liệu sinh trắc học trùng khớp với thông tin lưu trên CCCD gắn chip, thẻ căn cước hoặc tài khoản định danh điện tử mức độ cao. Với trường hợp sử dụng CCCD không gắn chip, ngân hàng sẽ đối chiếu thông tin qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm hạn chế gian lận và giả mạo trong giao dịch tài chính.

Thông tư 18 cũng yêu cầu khi phát hành thẻ, tổ chức phát hành phải kiểm tra giấy tờ tùy thân gồm CCCD, thẻ căn cước, căn cước điện tử mức độ 2 hoặc CMND. Hộ chiếu không còn nằm trong nhóm giấy tờ hợp lệ để nhận diện và xác minh khách hàng.

Quy định mới đồng thời chấm dứt hiệu lực của Thông tư 48/2018, văn bản từng cho phép sử dụng hộ chiếu còn hiệu lực để rút tiền tiết kiệm, kiểm tra số dư hoặc xác minh thông tin tại quầy.

Hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1/7/2022 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Vì vậy, để tránh gián đoạn giao dịch, khách hàng cần liên hệ các chi nhánh/phòng giao dịch ngân hàng để cập nhật sang CCCD gắn chip.

Nhiều ngân hàng đã phát đi thông báo để khách hàng chủ động cập nhật giấy tờ tùy thân. Sacombank cho biết từ 1/1/2026 sẽ tạm ngưng toàn bộ giao dịch thanh toán, rút tiền qua tài khoản và thẻ tại tất cả kênh nếu khách hàng Việt Nam chỉ sử dụng hộ chiếu. Ngân hàng khuyến nghị người dùng liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch để đổi sang CCCD/ căn cước điện tử; những khách hàng đã cập nhật không cần thực hiện thêm thủ tục.