Ngân hàng Indovina: 35 năm với sứ mệnh cầu nối tài chính Việt Nam và khu vực

Liên doanh tài chính tiêu biểu cho dòng vốn quốc tế vào Việt Nam

Trong tiến trình hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam, ngành ngân hàng giữ vai trò không thể thay thế - vừa là hệ thống trung chuyển tài chính, vừa là “hạ tầng huyết mạch” dẫn dòng vốn và chuẩn mực quốc tế vào đời sống kinh tế trong nước.

Suốt hơn 35 năm hình thành và phát triển, IVB không ngừng khẳng định vai trò tiên phong của một ngân hàng liên doanh uy tín, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững của ngành tài chính - ngân hàng Việt Nam.

Thành lập ngày 21/11/1990 với hai bên liên doanh hiện nay là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) và Cathay United Bank (Đài Loan, Trung Quốc), IVB là ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt quan trọng, mở ra mô hình ngân hàng kết hợp giữa chuẩn mực quốc tế và sự am hiểu sâu sắc thị trường bản địa.

Sự hiện diện của IVB đã mở ra cơ hội cho dòng vốn FDI, với sự xuất hiện các ngân hàng liên doanh và 100% vốn nước ngoài trong các giai đoạn mở cửa sau này. Với kinh nghiệm dày dặn của Cathay United Bank, IVB áp dụng mô hình quản trị, kiểm soát rủi ro, thanh toán quốc tế theo chuẩn toàn cầu.

Đồng thời, sự đồng hành của VietinBank giúp IVB nội địa hóa cách tiếp cận, am hiểu sâu về pháp lý, hành vi khách hàng và môi trường kinh doanh Việt Nam.

IVB tự hào 35 năm với sứ mệnh cầu nối tài chính Việt Nam và khu vực (Ảnh: IVB).

Chính cấu trúc kép này giúp IVB trở thành lựa chọn cho doanh nghiệp FDI khi bước chân vào Việt Nam, đồng thời vẫn phục vụ hiệu quả nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong nước tại các thành phố kinh tế trọng điểm, tạo niềm tin cho nhà đầu tư nước ngoài và sự đồng hành lâu dài với những khách hàng Việt Nam.

Với chiến lược phát triển hài hòa, bền bỉ, tới năm 2025, IVB đã phát triển mạng lưới gồm 14 chi nhánh, 19 phòng giao dịch và 1 trung tâm kinh doanh tại các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Tăng trưởng vốn điều lệ

Từ mức vốn ban đầu 10 triệu USD (1990), IVB đã tăng vốn lên 165 triệu USD vào năm 2010, 193 triệu USD năm 2018. Đến 2025, ngân hàng đã tăng vốn điều lệ hơn 25 lần so với thời điểm thành lập sau 35 hoạt động, đạt 252 triệu USD.

Lộ trình tăng vốn đều đặn, vững chắc của IVB không chỉ là dấu ấn tăng trưởng, khẳng định tiềm lực tài chính mạnh mẽ mà còn là cam kết dài hạn của hai cổ đông trước một thị trường đang phát triển và hội nhập sâu rộng.

Trong mảng kinh doanh, IVB được công nhận 3 năm liên tiếp là “Doanh nghiệp yêu thích - Enterprise of Choice” và được SWIFT vinh danh là “Thành viên tiêu biểu - 30 năm đồng hành” cho năng lực thanh toán quốc tế thông suốt, an toàn và bảo mật.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Ngân hàng TNHH Indovina không chỉ tiếp tục ghi tên trong “Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam”, mà còn lần đầu tiên được vinh danh trong “Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam” (Top 50 Vietnam Best Profitable).

Ở khía cạnh nhân sự, IVB liên tục vào “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”, đạt giải thưởng “HR Excellence 2025 - hạng mục An sinh tại môi trường làm việc”, cho thấy chiến lược nhân sự và phát triển bền vững được đầu tư nghiêm túc. Những hoạt động CSR được thực hiện đều đặn hàng năm, khẳng định IVB không chỉ là cầu nối kinh tế mà còn là cầu nối giá trị cho cộng đồng.

Việc đạt được những giải thưởng là dấu mốc ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập IVB (Ảnh: IVB).

Với 35 năm nền tảng vững chắc, IVB đang tiếp tục củng cố vai trò ngân hàng liên doanh hàng đầu tại Việt Nam - kết nối vốn, chuẩn mực và niềm tin giữa Việt Nam và khu vực.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm, IVB triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp như một lời tri ân đến cộng đồng đã tin chọn IVB trong hành trình hội nhập tài chính của Việt Nam.

Xem thêm các chương trình khuyến mại kỷ niệm 35 năm thành lập IVB: https://www.indovinabank.com.vn/vi/news-event/chuc-mung-sinh-nhat-ivb-35-nam-tu-hao-dong-hanh-cung-phat-trien-ben-vung.