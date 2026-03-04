Ngân hàng đua tăng vốn: Big 4 hướng mốc tỷ USD, khối tư nhân tăng tốc

Năm 2026, thị trường tài chính chứng kiến một làn sóng tăng vốn mới đang hình thành rõ nét trong hệ thống ngân hàng. Theo tài liệu chuẩn bị cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, hàng loạt nhà băng đã rục rịch trình cổ đông các phương án phát hành cổ phiếu, chia cổ tức và chào bán riêng lẻ. Động thái này không chỉ nhằm củng cố năng lực tài chính cốt lõi mà còn tạo dư địa rộng mở cho tăng trưởng tín dụng trong chu kỳ kinh tế mới.

Tại nhóm các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước, quy mô của các thương vụ tăng vốn mang tính áp đảo, lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Điển hình như VietinBank, sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức vào tháng 12/2025 để nâng vốn từ 53.700 tỷ đồng lên hơn 77.669 tỷ đồng, nhà băng này tiếp tục thể hiện tham vọng lớn.

Theo kế hoạch năm nay, VietinBank sẽ phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại của năm 2023 (12.565 tỷ đồng) và năm 2024 (gần 15.600 tỷ đồng). Nếu thực hiện thành công, quy mô vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến sẽ chính thức vượt mốc 105.000 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị BIDV cũng đã thông qua phương án bơm thêm 21.656 tỷ đồng, mục tiêu đưa vốn điều lệ từ 70.213 tỷ đồng lên 91.869 tỷ đồng. Đáng chú ý, dự kiến trong năm 2026, Ngân hàng Nhà nước sẽ chấp thuận cho BIDV phát hành riêng lẻ 263,3 triệu cổ phiếu với mức giá 38.900 đồng/cổ phiếu. Đợt phát hành này ước tính thu về hơn 10.243 tỷ đồng để bổ sung trực tiếp vào nguồn vốn tín dụng.

Trong khi đó, "ông lớn" Vietcombank đang bám sát lộ trình chào bán tối đa 6,5% vốn cổ phần cho không quá 55 nhà đầu tư tổ chức trong giai đoạn 2025-2026. Với định giá thương vụ ước tính lên tới 1,3-1,4 tỷ USD, Vietcombank hiện đã tiến hành mời đơn vị tư vấn thẩm định giá độc lập để chuẩn bị cho đợt phát hành riêng lẻ mang tính bước ngoặt này.

Loạt ngân hàng BIDV, Vietinbank, SHB… tiếp tục tăng vốn khủng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ở khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, cuộc đua gia cố "bộ đệm vốn" cũng diễn ra quyết liệt không kém nhằm cải thiện tỷ lệ an toàn vốn (CAR) và thăng hạng quy mô. Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức "bật đèn xanh" cho SHB tăng vốn điều lệ lên mức tối đa 53.442 tỷ đồng.

Nguồn vốn mới sẽ được huy động qua chiến lược "kiềng ba chân" vững chắc gồm: chào bán cho cổ đông hiện hữu, chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động. Khối lượng vốn mới này sẽ giúp SHB củng cố vị thế vững chắc trong Top 4 ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống.

Nam A Bank công bố lộ trình tăng vốn thêm hơn 5.431 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ lên mức 22.588 tỷ đồng. Phương án thực hiện khá đa dạng, từ việc phát hành 343,1 triệu cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 20%) từ nguồn vốn chủ sở hữu, cho đến phát hành 100 triệu cổ phiếu ESOP và chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng.

Nhiều nhà băng khác cũng chọn cách giữ lại nguồn lực để phát triển. Tiêu biểu như LPBank dự kiến trình cổ đông phương án "thưởng đậm" bằng cổ tức cổ phiếu với tỷ lệ lên tới 30%. Tương tự, ACB cũng đã lên kế hoạch nối dài chuỗi tăng vốn thông qua hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu quen thuộc của mình.