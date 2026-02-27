Lộ diện các ngân hàng rót tỷ USD vào bất động sản

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng, dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản đã tăng mạnh trong năm 2025, từ 1,56 triệu tỷ đồng vào cuối quý I lên hơn 2 triệu tỷ đồng vào quý IV. Nhóm chuyên gia kinh tế - tài chính ước tính, tín dụng bất động sản cả năm tăng khoảng 22%, chiếm 24% tổng dư nợ toàn nền kinh tế - mức tỷ trọng tương đối cao.

Báo cáo tài chính của các ngân hàng cũng cho thấy dòng vốn chảy vào bất động sản gia tăng đáng kể trong năm qua. Thống kê báo cáo tài chính quý IV/2025 của 27 ngân hàng niêm yết cho thấy có 13 ngân hàng hạch toán riêng khoản mục cho vay lĩnh vực này.

Tổng dư nợ tín dụng bất động sản của 13 ngân hàng đạt 942.865 tỷ đồng, tăng 32,4% so với đầu năm (khoảng 712.224 tỷ đồng). Đáng chú ý, có 9 ngân hàng ghi nhận dư nợ cho vay bất động sản quy đổi tương đương trên 1 tỷ USD.

Về quy mô dư nợ, năm 2025, VPBank chính thức vượt Techcombank để trở thành ngân hàng có dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản lớn nhất hệ thống. Dư nợ mảng này tại VPBank đạt 207.428 tỷ đồng, chiếm 21,97% tổng dư nợ, tăng 11,1% so với đầu năm.

Techcombank xếp thứ hai với dư nợ cho vay bất động sản cuối năm 2025 đạt 207.027 tỷ đồng. Theo chiến lược công bố, ngân hàng này đang chủ động giảm tỷ trọng cho vay bất động sản nhằm hạn chế rủi ro tập trung, đặt mục tiêu đưa tỷ trọng về khoảng 20-25% vào năm 2030.

Đứng thứ ba là SHB với dư nợ tín dụng bất động sản đạt 204.706 tỷ đồng. Tiếp theo là Ngân hàng Quân đội (MB) với 121.189 tỷ đồng.

Nhóm các ngân hàng có dư nợ cho vay bất động sản trên 20.000 tỷ đồng còn có HDBank, TPBank, MSB, BVBank, LPBank và VIB.

Xét về tốc độ tăng trưởng, VIB là ngân hàng có mức tăng dư nợ cho vay bất động sản cao nhất năm qua, đạt 270%, đưa quy mô dư nợ lên 21.088 tỷ đồng. Theo sau là BVBank với mức tăng 102%. Một số ngân hàng khác ghi nhận mức tăng trưởng trên 50%, gồm MB (88,9%), MSB (66,3%), SHB (60,5%) và TPBank (51%).

Trước dấu hiệu tín dụng bất động sản gia tăng nhanh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp kiểm soát ngay từ đầu năm 2026 nhằm bảo đảm an toàn hệ thống. Năm nay, tăng trưởng tín dụng toàn ngành được dự báo điều tiết quanh mức 15%, trong đó cơ quan điều hành tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chặt dòng vốn vào lĩnh vực bất động sản.

Diễn biến này đồng thời kéo theo mặt bằng lãi suất cho vay có xu hướng tăng trở lại, sau giai đoạn nới lỏng trước đó.