Loạt “ông lớn” sắp chi hơn 10.000 tỷ đồng mua 264 triệu cổ phiếu BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã chứng khoán: BID) vừa công bố danh sách các nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt phát hành hơn 264 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Tất cả là doanh nghiệp, tổ chức đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, công ty bảo hiểm nổi tiếng trên thị trường, đến từ trong và ngoài nước.

Cụ thể, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là bên gom số lượng lớn nhất, với gần 90 triệu cổ phiếu. Sau khi mua thành công, SCIC sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại BIDV lên 1,766%.

Các quỹ đầu tư đăng ký mua trên 10 triệu cổ phần của BIDV gồm Hanoi Investments Holdings Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited, Amersham Industries Limited, Quỹ đầu tư chứng khoán Năng động DC…

Kiểm tra giao dịch tiền (Ảnh: Mạnh Quân).

Danh sách các đơn vị đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu riêng lẻ của BIDV trong đợt chào bán này còn có Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) sẽ mua hơn 12,6 triệu cổ phiếu; Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH), Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm (DBV), Công ty TNHH Manulife Việt Nam…

Với giá 38.900 đồng/cổ phần, thấp hơn khoảng 32% so với giá thị trường, BIDV dự kiến sẽ thu về 10.272 tỷ đồng.

Ngân hàng này cho biết sẽ sử dụng số tiền để bổ sung vốn cho hoạt động tín dụng năm 2026, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp FDI có tiềm năng phát triển, đẩy mạnh tín dụng xanh và tín dụng bán lẻ… Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm.

Năm ngoái, BIDV đạt lợi nhuận kỷ lục với hơn 36.000 tỷ đồng. Tính đến hết 31/12/2025, tổng tài sản của BIDV đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2024, tiếp tục là ngân hàng đứng đầu về quy mô tài sản tại Việt Nam.

Huy động vốn của ngân hàng đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng, tăng trưởng gần 14%. Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng hơn 15% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 ở mức 1,2%. Kết thúc năm 2025, vốn chủ sở hữu riêng ngân hàng mẹ của BIDV đạt 163.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 19%.